Рябков заявил о реалистичных ожиданиях Москвы от переговоров с США

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - У Москвы нет оптимизма в преддверии предстоящих переговоров с США в Женеве по гарантиям безопасности, ожидания реалистичные, заявил "Интерфаксу" замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Ожидания у нас реалистичные. Исходя из тех сигналов, которые слышались из Вашингтона и Брюсселя в последние дни, предполагать прогресс, тем более быстрый, наверное, было бы наивно. Это, конечно, тревожный момент, потому что перед нами поставлена задача договориться динамично, без пауз. Не давая возможности коллегам из США и НАТО это все затормозить, погрузить в обсуждения бесконечные одних и тех же сюжетов, которые годами и десятилетиями вываливаются в ОБСЕ, на площадке СРН (до 2019 года это происходило) и так далее", - сказал замминистра, говоря о том, какие ожидания у Москвы от предстоящих переговоров в Женеве.

Отвечая на ремарку, значит ли это, что у России, как и у США, нет оптимизма относительно предстоящих контактов, Рябков сказал: "Нет, нет, совершенно нет".

Рябков заявил, что Москва не планирует обсуждать с Вашингтоном события в Казахстане. "А что обсуждать? Что с американцами обсуждать? Эта тема их не касается совершенно", - сказал замминистра.

"Они должны понять, что их попытки везде и во всем видеть "руку Москвы" предсказуемы, они пусты и содержания ни для каких обсуждений здесь нет", - сказал замминистра.

"При этом обращаю внимание на то, что неоднократно в последнее время с нашей стороны отмечалось, что имеет место вмешательство извне, определенная координация из зарубежных центров тех проявлений террористического и криминального характера, которые в массовом порядке мы фиксировали, которые, к сожалению, оказали существенное негативное влияние на общественный порядок, благополучие граждан Казахстана, жителей многих городов этой братской для нас страны", - подчеркнул Рябков.

Двусторонние переговоры России и США пройдут в Женеве 9-10 января, 12 января состоится Совет Россия-НАТО в Брюсселе, а 13 января начнутся дискуссии по линии ОБСЕ в Вене.