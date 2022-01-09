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Столтенберг счел возможными компромиссы с Россией

Он ожидает, что для этого потребуется серия встреч

Столтенберг счел возможными компромиссы с Россией
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Компромиссы с Россией по ряду вопросов безопасности возможны, однако за одну встречу они недостижимы, заявил в воскресенье генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы готовы работать над более хорошими отношениями", - заявил он газете Financial Times.

"Мы в прошлом уже доказывали, что можем делать компромиссы и находить с Россией решения проблем", - добавил он.

Столтенберг пояснил, что для этого, вероятно, потребуется не одна, а "серия встреч".

"Возможно вместе найти путь вперёд, политический путь. Возможно решить вопрос об опасениях России", - считает он.

При этом генсек в очередной раз предупредил, что НАТО не намерена отказываться от принципа "открытых дверей", означающего, что любая страна, в том числе, Украина, может претендовать на вступление в альянс. О том, что вряд ли удастся быстро найти решения с РФ по вопросам безопасности заявил в воскресенье и госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Не думаю, что на следующей неделе будет прорыв", - сказал он в интервью CNN.

На следующей неделе в Женеве пройдут консультации США и РФ по вопросам безопасности. Позже в Брюсселе пройдёт заседание Совета Россия-НАТО, а после него состоятся контакты России и ОБСЕ.

США Йенс Столтенберг Россия НАТО

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