США настроены на ряд конкретных результатов по итогам встреч с Россией

При этом Госдеп называет "проблематичным" выполнение требования Москвы о выводе ядерных сил США из Европы

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты надеются, что предстоящие на следующей неделе встречи с российскими представителями по гарантиям безопасности, в рамках Совета Россия - НАТО, а также с ОБСЕ будут продуктивными, заявила журналистам представитель американского Госдепартамента.

"Мы надеемся и настроены на то, чтобы эта неделя была конструктивной", - сказала чиновник во время специального телефонного брифинга.

Она отметила, что на переговорах в понедельник в Женеве по безопасности США рассчитывают "услышать, что скажут русские", а также "изложить собственные опасения".

"Надеюсь, это приведет к выявлению нескольких двусторонних вопросов, по которым имеется достаточно точек соприкосновения для продолжения дискуссий и, в конечном счете, совместного решения через диалог по стратегической стабильности", - заявила представитель Госдепа.

По словам дипломата, в Вашингтоне надеются, что по итогам консультаций по двухсторонним вопросам в понедельник можно будет быстро провести заседание рабочей группы и еще одно пленарное.

В то же время она рекомендовала скептически отнестись к комментариям российских официальных представителей об итогах встречи, поскольку некоторые из них "не будут отражать истинный характер дискуссий".

Дипломат добавила, что США считают "проблематичным" выполнение требований России о выводе американских ядерных сил из Европы.

"Россия неоднократно публично призывала США убрать свое ядерное оружие с территории союзников (...), но в прошлом мы ясно давали понять России, что это действительно проблематично для Соединенных Штатов, и мы подтвердили, что до тех пор, пока существует ядерное оружие, НАТО останется ядерным альянсом", - заявила чиновник.

Она назвала "неточными" сообщения СМИ о том, что США готовы обсуждать возможность сокращения численности американских войск в Восточной Европе.

"Неточно утверждать, что администрация США разрабатывает варианты отвода американских войск из Восточной Европы", - заявила чиновник во время телефонной конференции в пятницу.

Она в очередной раз подтвердила готовность США и союзников ввести санкции против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

Двусторонние переговоры России и США пройдут в Женеве 9-10 января, 12 января состоится Совет Россия-НАТО в Брюсселе, а 13 января начнутся дискуссии по линии ОБСЕ в Вене.