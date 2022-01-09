В России за сутки выявили 16 246 случаев COVID-19

Zuma\ТАСС

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 16 246 случаев, умерли за сутки 763 пациента, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом, обнародованных в воскресенье.

Днем ранее, в субботу, в России выявили 16 568 новых заболевших COVID-19. В настоящее время показатели заболеваемости соответствуют июньским.

Лидером по числу новых зарегистрированных случаев COVID-19 вновь стала Москва, где за последние сутки было выявлено 3 274 случая заболевания. На втором месте - Санкт-Петербург с показателем 1 323 заболевших, на третьем - Московская область (1 124).

Еще 374 новых случаев COVID-19 зафиксировали в Свердловской области, 360 - в Краснодарском крае, 349 - в Ростовской области, 301 - в Пермском крае. В других регионах России суточный прирост не превышает 300.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 10 млн 650 тыс. 849 случаев коронавирусной инфекции, 316 163 умерших и 9 млн 686 тыс. 912 выписанных, причем 20 751 выздоровели за последние сутки.

Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 647 774.