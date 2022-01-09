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Что произошло за день: воскресенье, 8 января

Развитие событий в Казахстане, скандал вокруг задержания киргизского музыканта в Алма-Ате, новый вариант коронавируса на Кипре

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Россиян несколькими военными самолетами вывезли из Алма-Аты. По данным на 20:15 воскресенья, на аэродром "Чкаловский" прибыли около 700 российских граждан, еще несколько самолетов находятся в воздухе. МИД РФ сообщает, что всего около 1600 россиян заявили о желании вернуться в Россию.

- МИД Киргизии потребовал от Казахстана освободить задержанного музыканта. Послу Казахстана Рапилю Жошыбаеву вручена нота. В воскресенье телеканал "Казахстан" обнародовал видеозапись, на которой задержанный мужчина сообщил, что ему предложили 90 тысяч тенге за участие в протестах в Алма-Ате. В МВД Киргизии сообщили, что это музыкант Викрам Рузахунов, который часто гастролировал в Алма-Ате.

- На Кипре обнаружили вариант коронавируса с признаками "дельты" и "омикрона". Образцы "дельтакрона" были направлены в Институт Пастера в Париж.

- Миротворцы ОДКБ останутся в Казахстане до полной стабилизации обстановки. Как сообщил на брифинге командующий ВДВ России Андрей Сердюков, развертывание миротворческих сил в Казахстане завершилось.

- В России за сутки выявили 16 246 случаев COVID-19. В Москве заразились 3 274 человека, в Санкт-Петербурге - 1 323, в Московской области - 1 124. Умерли 763 пациента.

- Число задержанных участников беспорядков в Казахстане достигло 5 969. В частности, в Алма-Ате задержаны 850 человек. За медицинской помощью обратились 2 265 человек. Между тем официальных данных о числе погибших пока нет: оперштаб Казахстана со ссылкой на Минздрав сообщил о гибели 164 человек, однако в самом министерстве не подтвердили информацию, сообщение в канале оперштаба было удалено.

- Экипаж Антона Шибалова выиграл седьмой этап "Дакара". Между тем экипаж Сергея Карякина выбыл после аварии, машина не подлежит восстановлению.

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