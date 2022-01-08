В России выявили 16 568 новых случаев COVID-19 за сутки

В детской городской клинической больнице №5 в Санкт-Петербурге Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в РФ составил 16 568 случаев, умерли за сутки 796 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 16 568 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1 955 (11,8%) без клинических проявлений", - говорится в его сообщении.

Днем ранее, в пятницу, было выявлено 16 735 новых заболевших коронавирусом за сутки.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 10 634 603 случаев коронавирусной инфекции, 315 400 умерших и 9 666 161 выписанных (20 449 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 653 042.

В Москве в субботу, сообщает оперштаб, 3 072 новых случаев COVID-19 за сутки, 69 смертей и 2 060 выздоровевших.