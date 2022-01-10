Песков заявил, что обострение ситуации в Казахстане стало неожиданностью для всех

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что развитие ситуации в Казахстане стало неожиданностью как для России, так и для других членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

"Это стало неожиданностью для всех. Если я не ошибаюсь, это стало неожиданностью и для казахстанской стороны, и для ОДКБ, и для Российской Федерации", - сказал в понедельник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, в какой степени для России было неожиданным резкое обострение ситуации в Казахстане в начале января этого года.

По его словам, "это стало неожиданностью, но слаженность действий, уровень координации и состояние развитых союзнических отношений позволило, несмотря на неожиданность, должным образом отреагировать на вызовы".

Отвечая на уточняющий вопрос, Песков сказал: "Я хотел вам объяснить, что это не наше дело и не наша прерогатива квалифицировать точно угрозы. Это внутреннее дело Казахстана".

По словам Пескова, квалифицировать угрозы должны сами казахстанцы. Песков обратил внимание на то, что на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ говорили о конкретных угрозах, но признал, что конкретные силы, которые стоят за событиями в Казахстане, не назывались.

Говоря о совершенствовании системы мониторинга и реагирования на подобного рода угрозы, Песков заметил: "Наивно было бы полагать, что по истечении срока меньше, чем одна неделя после начала достаточно трагических событий, может что-то быстро измениться в реагировании, в анализе. Конечно, для этого нужно время".

Обострение ситуации в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками. Утром 5 января президент Казахстана отправил правительство в отставку. В стране введен режим чрезвычайного положения.

В минувшую среду, 5 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы в стране. В четверг в пресс-службе ОДКБ сообщили, что Совет ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы.

8 января Токаев сообщил, что благодаря присутствию сил ОДКБ в Нур-Султане удалось отправить часть казахстанских силовиков в Алма-Ату для проведения контртеррористической операции.