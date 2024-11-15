"КазМунайГаз" считает невыполнимыми большинство требований бастующих в Жанаозене

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Большая часть требований профсоюза работников "Озенмунайгаза" (ОМГ, добывающая "дочка" "КазМунайГаза", КМГ), которые объявили забастовку, является невыполнимой или нецелесообразной для выполнения, заявил КМГ.

Сейчас в Жанаозене, где располагается головной офис "Озенмунайгаза", для урегулирования конфликта находится первый зампред правления КМГ Курмангазы Исказиев.

Комментируя пункт требований о трудоустройстве детей пенсионеров-бывших работников "ОзенМунайГаза" напрямую в штат компании, КМГ заявляет, что его выполнение нарушило бы действующий алгоритм трудоустройства. Согласно правилам, дети пенсионеров-бывших работников ОМГ устраиваются на работу наравне с безработными гражданами в соотношении 50/50.

"Выполнение данного требования не представляется возможным, так как нарушит права других безработных в Жанаозене, ожидающих своей очереди на трудоустройство", - говорится в сообщении.

Отвечая на требование о включении в коллективный договор 30%-й доплаты к зарплате, в "КазМунайГазе" подчеркнули, что такая доплата полагается за совмещение должностей или выполнение дополнительных функций. При этом зарплата работников "Озенмунайгаза" индексируется и, по данным КМГ, "превышает среднюю зарплату в других нефтедобывающих предприятиях региона".

В "КазМунайГазе" также считают нецелесообразным выполнение требования о строительстве базы по ремонту спецтехники на 1 тысячу мест для управления обслуживания скважин. По данным холдинга, "Озенмунайгаз" ежегодно обновляет спецтехнику, уже обновлено 65% парка, включая технику управления буровых работ.

"С 2022 по 2024 год на это (на обновление техники - ИФ) потратили более 22 млрд тенге, а до 2029 года планируется выделить еще более 53 млрд тенге. Благодаря обновлению техники меньше нужно ремонтов, поэтому строительство новой ремонтной базы, как требуют работники, пока нецелесообразно", - заявляет КМГ.

Комментируя пункт об увеличении выплаты при раннем уходе на пенсию со 125 МРП (месячный расчетный показатель, в 2024 году составляет 3692 тенге) до 300 МРП, в холдинге отметили, что для сотрудников "уже созданы хорошие условия, где размер социальной поддержки на одного работника - один из самых высоких".

"Размер выплаты рассчитывается исходя из МРП в зависимости от стажа работника и количества месяцев, оставшихся до пенсии. При этом максимальный размер - 125 МРП - установлен для работников со стажем свыше 40 лет. К примеру, работник, отработавший в ОМГ больше 40 лет, на сегодня при раннем выходе на пенсию в 60 лет получает 16,6 млн тенге", - уточняет "КазМунайГаз".

Также профсоюз предлагает вернуть норму договора об оплате индивидуального подоходного налога и обязательных пенсионных взносов работодателем, упраздненную в 2017 году. По данному требованию проводятся согласования внутри ОМГ.

Комментируя пункт о повышении категории машинистов и операторов подземного и капитального ремонта скважин до 6-7 разрядов, КМГ заявил, что оплата машинистам и операторам подземного ремонта скважин на сложных участках уже сейчас производится по 6 разряду, установленному по Единому тарифно-квалификационному справочнику, утвержденному приказом министерства труда.

Буровики "Озенмунайгаза" 12 ноября начали забастовку в Жанаозене, остановив производство. Они потребовали устранить безработицу, вернуться к действовавшей до 2013 года независимой системе оплаты труда, а также принять в штат детей пенсионеров "Озенмунайгаза" и детей работников, потерявших здоровье на производстве.

"Озенмунайгаз" занимается добычей нефти, газа и газоконденсата на месторождениях Узень и Карамандыбас на западе Казахстана. В его состав входят 16 производственных подразделений. В компании работает свыше 9 тысяч человек. Ее единственным владельцем является "КазМунайГаз" - национальный оператор по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов, представляющим интересы казахстанского государства в нефтегазовой отрасли.

Официальный курс на 15 ноября - 493,85 тенге/$1.