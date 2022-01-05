Президент Казахстана обратился к главам государств ОДКБ за помощью

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Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к государствам-членам ОДКБ за помощью.

"Учитывая, что данные террористические банды являются по сути дела международными, они прошли серьезную подготовку за рубежом, их нападение на Казахстан можно рассматривать и нужно рассматривать как акт агрессии. В связи с этим, полагаясь на договор о коллективной безопасности, я сегодня обратился к главам государств ОДКБ оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы", - сказал Токаев, его обращение транслировал гостелеканал "Хабар 24".

Он добавил, что "террористические банды захватывают крупные инфраструктурные объекты", указав на то, что в Алма-Ате были захвачены аэропорт и пять самолетов, включая иностранные. Токаев отметил, что город подвергся "нападению, разрушению, вандализму".

Президент Казахстана добавил, что террористические банды, действующие в Казахстане, прошли подготовку за рубежом и их можно считать международными. Поэтому, по словам Токаева, "их нападение на Казахстан можно и нужно рассматривать как акт агрессии".

Он указал, что под Алма-Атой идет бой террористических банд с воздушно-десантными подразделениями Минобороны Казахстана.

"Террористические банды ведут бои с курсантами училищ. В настоящее время идёт бой под Алматы с воздушно-десантным подразделением Минобороны Казахстана", - сказал Токаев.

По оценке президента, идет "упорный бой". Он уточнил, что нападавшие начали захват зданий, в которых находится стрелковое оружие.

"Обращаюсь к гражданам Казахстана, будь то жители столицы, жители Алматы и других городов, которые стали жертвами агрессии террористов. Я хочу заверить вас, что сделаю все возможное, как президент Республики Казахстан, для защиты ваших интересов, жизненных интересов и думаю, что мы вместе одержим победу", - заявил Токаев.

Он подчеркнул, что "это очень сложная страница в истории государства".

"Многие вещи предстоит изучить, каким образом это случилось, почему? Но главное сейчас защитить нашу страну, защитить наших граждан", - заключил Токаев.

Ранее казахстанский лидер заявлял, что у заговорщиков в Казахстане был тщательный план действий, а сами они были финансово мотивированы.

Митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ начались в Казахстане 2 января в Жанаозене (город в Мангистауской области, на юго-западе Казахстана). Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками. С обеих сторон есть пострадавшие.

На всей территории страны введен режим чрезвычайного положения.

В ходе беспорядков в Казахстане 317 сотрудников полиции и военнослужащих Нацгвардии получили ранения, 8 человек - погибли.