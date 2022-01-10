РФ и США разошлись в оценке сроков переговоров о гарантиях безопасности

В Госдепе считают, что переговоры нельзя провести быстро, в МИД исключают многомесячную дискуссию

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Переговоры по вопросам безопасности невозможно завершить в короткие сроки - за дни или недели, заявила после переговоров с российскими дипломатами в Женеве первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман. Она добавила, что российская сторона "тоже это понимает".

Ее собеседник, замглавы МИД России Сергей Рябков высказал иную позицию.

По словам Шерман, американская сторона предложила провести в ближайшее время новые двусторонние консультации. Прошедшие переговоры в Женеве она назвала "прямолинейными и откровенными". Американцы, по ее словам, прибыли на консультации "выслушать обеспокоенности России в области безопасности и выразить свои собственные".

Теперь делегации дошли до этапа, на котором смогут работать над конкретными договоренностями по безопасности, считает Шерман.

"Мы не ведем именно переговоры, не обсуждаем какой-то конкретный текст... Мы стараемся проводить серьезные и откровенные контакты, чтобы лучше понимать обеспокоенности и приоритеты друг друга", - подчеркнула она.

Рябков, в свою очередь, сказал, что решение о продолжение контактов с США по вопросу гарантий безопасности и возможных форматах такого диалога будет приниматься по итогам предстоящих на этой неделе консультаций с НАТО и в рамках ОБСЕ. Он подчеркнул, что о многомесячной работе над гарантиями безопасности речи быть не может.

"Мы завершили полтора дня дискуссий констатацией, рискну даже сказать совместной констатацией, того, что о дальнейших шагах и о перспективах всей этой работы мы будем судить и принимать соответствующие решения по итогам мероприятий, которые еще предстоят в ближайшие дни - а именно, мероприятие в Брюсселе 12 января, где мы встретимся с натовцами в коллективном формате, и заседание постоянного совета ОБСЕ на следующий день, 13 января, - сказал он. - Вот после этого станет понятнее, есть ли основа для того, чтобы предложить руководству принять то или иное политическое решение в пользу продолжения этого процесса, и если да, то в каком формате".

"Либо мы имеем нечто иное и можем с сожалением констатировать, что натовская группа сочла для себя правильным отклонить нашу инициативу. Тогда ситуация будет смотреться по-иному", - заявил Рябков.

Стороны также разошлись и в приоритетах. Для Москвы вопросы нерасширения НАТО на восток и гарантии невступления в альянс Украины являются императивом.

Шерман исключила обсуждение принципа открытости НАТО и обсуждения судьбы Украины без ее участия. По ее словам, вопрос о присутствии американских войск пока не обсуждался, стороны не были к этому готовы.

Американская сторона заинтересована в обсуждении с Москвой таких тем, как стратегическое и тактическое ядерное оружие, размещение ракет в Европе, возможные ограничения на военных учениях, сказала первый замгоссекретаря.