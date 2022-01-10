Вопросы стратегической стабильности не заняли главного места на переговорах РФ и США в Женеве

Москва не увидела у Вашингтона понимания императивности этих вопросов

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - На российско-американских консультациях в Женеве вопросы стратегической стабильности в Европе, юридических гарантий по которой требует Москва, обсуждались, но не занимали главного места, отметил после переговоров замглавы МИД Сергей Рябков.

Его встреча с первым замгоссекретаря США Уенди Шерман продолжалась около восьми часов. Они проходят на фоне информации об усиления российского военного присутствия рядом с украинской границей. Из слова Рябкова следует, что тема Украины также обсуждалась. В частности, по его словам, российские дипломаты заверили американских коллег, что планов "напасть" на Украину нет, эскалационный сценарий исключен, сказал он.

Замглавы МИД отметил, что не увидел, что со стороны США есть понимание императивности вопросов, поставленных российской стороной. Он выразил надежду, что "в натовском кругу" сложится понимание необходимости прорыва в этих вопросах и реального шага навстречу России. По его словам, если альянс не пойдет навстречу, это будет большой ошибкой в ущерб европейской безопасности.

"Разговор был сложным, но очень профессиональным, глубоким, конкретным, без попыток что-то приукрасить, обойти какие-то острые углы, - сказал Рябков. - У нас сложилось впечатление, что американская сторона очень серьезно подошла к российским предложениям, провела их углубленную проработку".

По его словам, "деловой, профессиональный разговор сам по себе, конечно, настраивает на более оптимистический лад".

"Обсуждение того, что последует за истекающим уже через четыре с небольшим года договора о СНВ, какие темы должны при этом отрабатываться, чем конкретно будут заниматься рабочие группы, созданные в рамках диалога о стратегической стабильности - все это было затронуто сегодня, но занимало не главное место", - сказал замминистра.

"Мы, в свою очередь, представили американцам детальнейшим образом логику и содержательную часть наших предложений, объяснили, почему получение правовых гарантий нерасширения НАТО - это абсолютный императив".

"Объяснили, почему получение правовых гарантий нерасширения НАТО это абсолютный императив, почему нам в обязательном порядке надо получить правовые гарантии неразмещения у российских рубежей соответствующих ударных средств, которые могут поражать цели на нашей территории, и почему мы ставим вопрос о том, почему НАТО должна по большому счету отказаться от того материального освоения территорий вступивших в НАТО государств за период после 1997 года, - продолжил он - Мы четко отфиксировали, что без продвижения по этим трем ключевым, неотменимым, неотъемлемым, необходимым для нас направлениям, работа по другим аспектам, при всей ее важности, будет под вопросом".

"Мы призываем США к максимальной ответственности в нынешний момент. Риски, связанные с возможным усилением конфронтации, недооценивать нельзя, - сказал Рябков журналистам. - Но, тем не менее, как я уже сказал, главные вопросы подвешены, и мы не видим, что с американской стороны есть понимание императивности их решения в устраивающем нас ключе".

Ранее он говорил, что Москва не пойдет на компромиссы в отношении своих требований о гарантиях безопасности, к компромиссам и уступкам следует подготовиться американской стороне.

Ответ Вашингтона на требования о нерасширении НАТО

"Мы не позволим никому противоречить политике "открытых дверей" НАТО, которая всегда была центральной для альянса. Мы не откажемся от двухсторонней кооперации с суверенными государствами, которые хотят сотрудничать с США", - заявила Шерман

Она заверила, что США при контактах с Россией не собираются принимать решения о судьбе Украины без участия Украины, о Европе без Европы и о НАТО без НАТО.

Замгоссекретаря также отметила, что на переговорах не обсуждалась возможность изменения численности американского воинского контингента в Европе, к этой теме стороны не готовились.

Ранее представители НАТО, США и других стран альянса отвергали требование о нерасширении или об отказе принять в НАТО Украину и какие-либо другие страны, отмечая, что такие решения принимают только альянс и страна-заявитель и что права вето по таким вопроса у сторонних стран нет.

Надежды Москвы на прорыв в переговорах с НАТО

"Я надеюсь, что за завтрашний день, когда делегация США проведет брифинг для союзников по Североатлантическому альянсу в Брюсселе, послезавтрашний день, когда наша делегация будет работать там по тем же самым сюжетам, в общенатовском кругу сложится лучшее, большее понимание того, что в тупик это все заводить нельзя и нужен прорыв, нужен реальный шаг навстречу России, причем шаг именно натовский, а не России навстречу НАТО", - сказал также Рябков.

"Если этого против ожиданий не произойдет, тогда вопрос будет рассматриваться и оценки будут даваться с учетом всей совокупности факторов. Ничего не предвосхищая, не предопределяя, не пытаясь никаким образом опередить события, могу сказать, что очень не хотелось бы столкнуться с ситуацией, когда страны НАТО во главе с США совершат такую ошибку и вновь будут действовать в ущерб и собственной безопасности, и безопасности всего Европейского континента", - добавил он.