США не увидели готовности РФ к деэскалации ситуации на границе Украины

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Российская сторона не дала прямого ответа на вопрос, готова ли она к деэскалации ситуации на границе с Украиной, заявила первый замгоссекретаря США Уенди Шерман после переговоров в Женеве с замглавы МИД России Сергеем Рябковым.

"Я не думаю, что мы знаем ответ на этот вопрос", - ответила она на вопрос, есть ли у нее данные, указывающие на то, что Россия готова к деэскалации ситуации на границе с Украиной.

"Они могут доказать, что у них нет намерений вторгнуться (на Украину - ИФ), вернув военных обратно на места дислокации", - добавила она.

"Мы объяснили коллегам, что никаких планов, намерений "напасть" на Украину у нас нет и быть не может, а все мероприятия по боевой подготовке войск, сил, осуществляются в пределах нашей территории, причем нет оснований опасаться эскалационного сценария в данной связи", - сказал после переговоров Рябков.

Представители США и НАТО согласились начать в январе переговоры с российской стороной на фоне усиления российского военного присутствия рядом с границами Украины. В декабре Москва потребовала от них незамедлительно начать переговоры и потребовала юридически закрепленных гарантий безопасности в Европе, в частности, о нерасширении НАТО.