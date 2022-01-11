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В РФ задержали сторонника украинских радикалов, готовившего теракты

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - ФСБ сообщает о задержании последователя украинской радикальной группы "М.К.У.", готовившего теракты на объектах транспортной инфраструктуры и пропагандировавшего идеологию массовых убийств.

"В результате скоординированной работы задержан житель Тверской области 2003 года рождения, осуществлявший по указанию Краснова (Егор Краснов - гражданин Украины, лидер "М.К.У" - ИФ) пропаганду идеологии массовых убийств, вовлечение в сообщество "М.К.У." новых членов, а также подготовку террористических актов на объектах транспортной инфраструктуры", - сообщает во вторник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

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В спецслужбе отметили, что задержанный дает признательные показания, а его преступная деятельность подтверждается перепиской в телеграме с Красновым, а также осмотром изъятых у него предметов и документов, в том числе инструкций по изготовлению самодельных взрывных устройств.

ФСБ распространила видео с частью допроса задержанного. "Егор Краснов (лидер М.К.У) хотел провести серию крупных терактов (...) на территории России. Целью этих терактов было устрашение населения, чтобы "М.К.У." все боялись", - сказал задержанный на видео ФСБ.

Он пояснил, что занимался в частности модерацией телеграмм-каналов движения. "Мы привлекали в том числе и несовершеннолетних", - сказал задержанный.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 282.1 (участие в экстремистском сообществе) и части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 (приготовление к террористическому акту) УК России. В качестве меры пресечения избрано заключение под стражу.

В отношении Краснова возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества), добавили в ЦОС. Ранее Краснов был объявлен в РФ в международный розыск по делу об убийстве.

В ФСБ не раскрыли личность задержанного, а также другие подробности спецоперации.

В декабре спецслужба отчиталась о задержании более ста последователей "М.К.У." в ряде регионов РФ. В ФСБ сообщали, что сторонникам Краснова "посредством мессенджеров и социальных сетей доводились указания о совершении террористических актов и массовых убийств".

"М.К.У." также известное, как "Маньяки. Культ убийств" - радикальное сообщество неонацистского толка, созданное Красновым.

ФСБ Украина

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