Эффективность вакцины для подростков "Спутник М" оценили в 93%

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В настоящий момент эффективность вакцины против коронавируса для подростков от 12 до 17 лет "Спутник М" составляет примерно 93%, сообщается во вторник на сайте стопкоронавирус.рф.

"На сегодняшний день эффективность вакцины "Спутник М" составляет около 93%", - говорится на странице вакцины на портале.

Отмечается, что для доставки в организм генетического материала COVID-19 в препарате используется лишенный механизма размножения аденовирусный вектор, что исключает возможность заражения им. Эта технология безопасна и эффективна, что подтверждают многочисленные исследования.

24 ноября Минздрав РФ зарегистрировал вариант вакцины против COVID-19 "Спутник V" для подростков от 12 до 17 лет "Гам-Ковид-Вак-М". Она представляет собой 1/5 дозы препарата, применяемой для взрослых. 17 декабря глава министерства Михаил Мурашко сообщил, что вакцинация этой возрастной группы может начаться до конца текущего года. Вакцинация несовершеннолетних проводится исключительно добровольно.