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Эффективность вакцины для подростков "Спутник М" оценили в 93%

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В настоящий момент эффективность вакцины против коронавируса для подростков от 12 до 17 лет "Спутник М" составляет примерно 93%, сообщается во вторник на сайте стопкоронавирус.рф.

"На сегодняшний день эффективность вакцины "Спутник М" составляет около 93%", - говорится на странице вакцины на портале.

Отмечается, что для доставки в организм генетического материала COVID-19 в препарате используется лишенный механизма размножения аденовирусный вектор, что исключает возможность заражения им. Эта технология безопасна и эффективна, что подтверждают многочисленные исследования.

24 ноября Минздрав РФ зарегистрировал вариант вакцины против COVID-19 "Спутник V" для подростков от 12 до 17 лет "Гам-Ковид-Вак-М". Она представляет собой 1/5 дозы препарата, применяемой для взрослых. 17 декабря глава министерства Михаил Мурашко сообщил, что вакцинация этой возрастной группы может начаться до конца текущего года. Вакцинация несовершеннолетних проводится исключительно добровольно.

Хроника 09 января 2020 года – 11 января 2022 годаПандемия коронавируса
Коронавирус Спутник М

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