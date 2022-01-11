Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:39Заразились
на 11.01В России 10 684 204+17 525В мире 310 436 812+3 281 475

В Роспотребнадзоре заявили, что заразность "омикрона" в разы выше, чем у "дельты"

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Заразность нового штамма коронавируса "омикрон" в несколько раз выше, чем у предыдущей разновидности вируса, сообщил глава управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских.

"Теперь по "омикрону". Известно о нем немного, штамм достаточно молодой. Вместе с тем, что сейчас абсолютно очевидно: первое, (у штамма - ИФ) существенно более высокая контагиозность, то есть способность заражать до шести раз превышает ту, что была у штамма "дельта". По информации западных коллег, когда один человек (инфицированный присутствовал - ИФ) на какой-то шумной вечеринке, буквально все, кто там находился, через несколько дней (...) тоже заболевали", - сказал Козловских журналистам во вторник.

По словам главного санитарного врача региона, по имеющимся данным, при заражении "омикроном" наблюдается "несколько менее выраженная тяжесть заболевания" в сравнении с "дельтой".

"Высочайшая контагиозность приводит к тому, что одномоментно поступает большое количество больных и существенно перегружаются лечебные учреждения. Здесь на более низкую тяжесть заболевания скидку бы я не стал делать с учетом того, что все-таки мы видим по данным, (что - ИФ) летальные исходы есть и от нового штамма", - подчеркнул Козловских.

Также, по имеющимся у Роспотребнадзора данным, привитые отечественными вакцинами в случае заражения либо являются носителями нового штамма, либо переносят его с "крайне легким течением" болезни.

"Как правило, подавляющее большинство, по тем данным, которые есть сейчас, переносят бессимптомно", - сказал главный санитарный врач региона.

Он пояснил, что на сегодняшний день штамма "омикрон" в регионе не выявлено.

"Мы в последнее время будем увеличивать объемы материала, направляемого (...) на определение, для того, чтобы не пропустить момент начала циркуляции ("омикрона" - ИФ)", - подчеркнул Козловский.

По данным регионального оперштаба, на 11 января в Свердловской области в общей сложности было подтверждено 203 126 случаев коронавируса, 368 из них - за последние сутки. Выздоровели и были выписаны 177 045 человек, 9 649 человек скончались.

Хроника коронавируса. Январь.

10
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия9 января. В Чехии прошла акция протеста против вакцинации от COVID-19.9 января. Жители Токио искупались в бассейне с ледяной водой, чтобы помолиться за здоровый новый год.9 января. Максимальное за все время пандемии число заразившихся коронавирусом зафиксировано в Мексике. За минувшие сутки в стране выявили 30 371 новый случай COVID-19. К настоящему времени 72,85 млн жителей страны прошли полный курс вакцинации.8 января. Куба пожертвовала крупную партию вакцины собственного производства Сирии. Трехдозовая вакцина Abdala по итогам испытаний показала эффективность от COVID-19 на 92%.7 января. Жители Бангкока получают бустерную дозу вакцины против COVID-19 для борьбы с распространением варианта коронавируса "омикрон".5 января. В Турции более 10% случаев заболевания COVID-19 вызван "омикроном", который впервые был обнаружен в стране 11 декабря.4 января. Длинные очереди выстроились в пункты тестирования на COVID-19 в Тель-Авиве.2 января. Испания полностью вакцинировала 80% населения.1 января. Более 4 тысяч пассажиров круизного лайнера Aida Nova провели новогоднюю ночь на незапланированной стоянке в Лиссабоне из-за вспышки коронавируса.
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия
Хроника 09 января 2020 года – 11 января 2022 годаПандемия коронавируса
Свердловская область Коронавирус Роспотребнадзор

Новости

Собянин ждет значительного роста COVID-заболеваемости в течение 7-10 дней

Прокуратура обжаловала "чрезмерно мягкий" приговор мэру Томска Кляйну

Прокуратура обжаловала "чрезмерно мягкий" приговор мэру Томска Кляйну

Россия экстрадировала белорусского оппозиционера вопреки запрету ЕСПЧ

Правозащитница сообщила о двух суицидах в московском СИЗО "Медведь"

Защита подала жалобу на приговор осужденному на 15 лет историку Дмитриеву

Защита подала жалобу на приговор осужденному на 15 лет историку Дмитриеву

Кремль подтвердил решение Путина об индексации пенсий по реальной инфляции

Песков не увидел связи отъезда Шендеровича с его статусом иноагента

Песков не увидел связи отъезда Шендеровича с его статусом иноагента
Пандемия коронавируса

Эффективность вакцины для подростков "Спутник М" оценили в 93%

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявили 17 525 случаев заражения COVID-19

В России за сутки выявили 17 525 случаев заражения COVID-19

EMA дало положительное заключение на процедуру клинических исследований "Спутника V"

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });