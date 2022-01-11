В Роспотребнадзоре заявили, что заразность "омикрона" в разы выше, чем у "дельты"

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Заразность нового штамма коронавируса "омикрон" в несколько раз выше, чем у предыдущей разновидности вируса, сообщил глава управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских.

"Теперь по "омикрону". Известно о нем немного, штамм достаточно молодой. Вместе с тем, что сейчас абсолютно очевидно: первое, (у штамма - ИФ) существенно более высокая контагиозность, то есть способность заражать до шести раз превышает ту, что была у штамма "дельта". По информации западных коллег, когда один человек (инфицированный присутствовал - ИФ) на какой-то шумной вечеринке, буквально все, кто там находился, через несколько дней (...) тоже заболевали", - сказал Козловских журналистам во вторник.

По словам главного санитарного врача региона, по имеющимся данным, при заражении "омикроном" наблюдается "несколько менее выраженная тяжесть заболевания" в сравнении с "дельтой".

"Высочайшая контагиозность приводит к тому, что одномоментно поступает большое количество больных и существенно перегружаются лечебные учреждения. Здесь на более низкую тяжесть заболевания скидку бы я не стал делать с учетом того, что все-таки мы видим по данным, (что - ИФ) летальные исходы есть и от нового штамма", - подчеркнул Козловских.

Также, по имеющимся у Роспотребнадзора данным, привитые отечественными вакцинами в случае заражения либо являются носителями нового штамма, либо переносят его с "крайне легким течением" болезни.

"Как правило, подавляющее большинство, по тем данным, которые есть сейчас, переносят бессимптомно", - сказал главный санитарный врач региона.

Он пояснил, что на сегодняшний день штамма "омикрон" в регионе не выявлено.

"Мы в последнее время будем увеличивать объемы материала, направляемого (...) на определение, для того, чтобы не пропустить момент начала циркуляции ("омикрона" - ИФ)", - подчеркнул Козловский.

По данным регионального оперштаба, на 11 января в Свердловской области в общей сложности было подтверждено 203 126 случаев коронавируса, 368 из них - за последние сутки. Выздоровели и были выписаны 177 045 человек, 9 649 человек скончались.