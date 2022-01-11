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Минздрав не согласен, что "омикрон" вызывает симптомы мягче, чем "дельта"

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения Михаил Мурашко, сказал, что не согласен с заявлениями о том, что "омикрон"-штамм коронавируса вызывает менее тяжелое течение заболевания, чем "дельта".

"Несмотря на ряд заявлений, что "омикрон" дает где-то не столь тяжелое течение, как "дельта", хочу проинформировать, что, к сожалению, все-таки это не так. Потому что реанимационные отделения в ковид-госпиталях и вообще койки, мы контактируем с нашими коллегами за рубежом, заполнены", - сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

По его словам, в больницах среди пациентов с "омикроном" большинство случаев приходится на непривившихся.

На этом же заседании глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что "омикрон" дает более короткий инкубационный период, и заразившийся сам может стать заразным через день-два после инфицирования. Она также допустила, что "омикрон" вызовет шестизначный суточный прирост заболеваемости по стране.

Мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что волна, вызванная "омикроном", приведет в городе к более тяжелой ситуации, чем предыдущие полны.

Ранее замглавы центра имени Гамалеи Минздрава Денис Логунов заявил, что летальность нового штамма коронавируса "омикрон" ниже в 4,17 раза, чем у всех предыдущих вариантов COVID-19.

Хроника коронавируса. Январь.

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Хроника 09 января 2020 года – 11 января 2022 годаПандемия коронавируса
Минздрав Михаил Мурашко коронавирус Денис Логунов Анна Попова Сергей Собянин

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