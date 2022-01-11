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Правозащитники не нашли следов пыток в ярославской колонии

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Андрей Бабушкин не обнаружил свидетельств насилия над заключенными в ярославской колонии, где ранее были случаи пыток.

"В ИК-1 в Ярославле резко уменьшился контингент, буквально за год в два раза. Следов того, что кого-то сейчас там избивают и пытают, как это было три года назад, я не обнаружил. Скорее всего, этого не происходит. Но материально-бытовые условия плохие", - сказал Бабушкин "Интерфаксу" во вторник.

По его словам, колония требует дальнейшего контроля правозащитников, уполномоченного по правам человека и Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

Бабушкин также проверил СИЗО №1 в Ярославле. Он не обнаружил свидетельств жестокого отношения к заключенным и в этом учреждении, однако посетовал на плохие материально-бытовые условия.

"Огромное количество камер с плесенью, ремонт камер не организован. А это очень важно для этого СИЗО, потому что он является транзитным. То есть там нагрузка по количеству людей выше, чем в обычных СИЗО", - сказал член СПЧ.

Как сообщил Бабушкин, на эти учреждения поступают жалобы от родственников заключенных и от адвокатов.

Громкое дело о пытках в ярославской колонии

ИК-1 в Ярославле известна громким уголовным делом, связанным с пытками. "Новая газета" 20 июля 2018 года опубликовала видео избиения заключенного Евгения Макарова в этом учреждении, которое получила адвокат Ирина Бирюкова и фонд "Общественный вердикт" (признан в РФ иноагентом). На записи видны пытки мужчины, скованного наручниками.

По данным следствия, сотрудники ИК-1 УФСИН России по Ярославской области в июне 2017 года избили осужденного Макарова, отбывающего наказание в исправительном учреждении. Он получил телесные повреждения, не повлекшие вреда здоровью.

В ноябре 2020 года районный суд Ярославля признал 11 сотрудников исправительной колонии N1 УФСИН по Ярославской области виновными по уголовному делу о превышении должностных полномочий. Шесть сотрудников получили от 3 до 3 лет и 5 месяцев колонии общего режима. Они были освобождены в зале суда, поскольку уже провели этот срок под арестом до приговора. Четверо сотрудников ИК-1 приговорены к четырем годам, еще один - к 4 годам и 3 месяцам лишения свободы.

Суд также вынес оправдательный приговор в отношении руководства ИК - Дмитрия Николаева и Игита Михайлова. В ходе прений гособвинение просило приговорить Николаева и Михайлова к семи годам колонии общего режима, запретить им занимать определенные должности на срок 2 года и 9 месяцев, а также лишить специальных званий.

В августе 2020 года газета и фонд распространили еще один ролик с избиениями заключенных в ИК-1. На этом видео сотрудники колонии, среди которых есть как те, кто фигурировал на первой записи, так и новые, выстраиваются вдоль стен, избивая проходящих мимо заключенных руками и дубинками и оскорбляя их.

СПЧ Ярославская область Андрей Бабушкин

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