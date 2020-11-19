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Руководство ярославской колонии оправдали по делу о пытках осужденного

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Заволжский районный суд Ярославля вынес оправдательный приговор в отношении руководителей исправительной колонии N1 УФСИН по Ярославской области Дмитрия Николаева и Игита Михайлова, сообщает фонд "Общественный вердикт", представляющий интересы потерпевших.

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При этом фонд сообщил, что 11 сотрудников этой колонии признаны виновными по делу о превышении должностных полномочий. Шестеро сотрудников получили от 3 до 3 лет и 5 месяцев колонии общего режима, они освобождены в зале суда. Четверо сотрудников ИК-1 приговорены к четырем годам лишения свободы, еще один - к 4 годам и 3 месяцам.

"Михайлов и Николаев (руководство колонии - ИФ) признаны невиновными, оправданы в связи с отсутствием события преступления, за ними признано право на реабилитацию", - сказала журналистам пресс-секретарь Ярославского облсуда Ольга Козлова.

Гособвинение просило приговорить Николаева и Михайлова к семи годам колонии общего режима, запретить им занимать определенные должности на два года и девять месяцев, а также лишить их всех специальных званий.

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По данным следствия, сотрудники ИК-1 УФСИН по Ярославской области в июне 2017 года избили осужденного Евгения Макарова, отбывавшего там наказание. Ему были причинены травмы, не повлекшие вреда здоровью.

"Новая газета" 20 июля 2018 года опубликовала видео избиения заключенного Макарова в ярославской ИК-1, которое получила адвокат Ирина Бирюкова и фонд "Общественный вердикт". На записи видны пытки мужчины, скованного наручниками. Попавший на видео инцидент произошел 29 июня 2017 года.

В августе прошлого года газета и фонд распространили еще один ролик с избиениями заключенных в ИК-1. На этом видео сотрудники колонии, среди которых есть как те, кто фигурировал на первой записи, так и новые, выстраиваются вдоль стен, избивая проходящих мимо заключенных руками и дубинками и оскорбляя их.

ФСИН Ярославская область Евгений Макаров

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