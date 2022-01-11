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Онлайн-сервисы ГИБДД заработали в штатном режиме

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В МВД России сообщили о завершении работ по обновлению программного обеспечения официального сайта Госавтоинспекции, сервисы работают в штатном режиме.

"Технические специалисты завершили работу по обновлению программного обеспечения официального сайта Госавтоинспекции в соответствии с требованиями безопасности. Все онлайн-сервисы работают в штатном режиме", - сообщили журналистам в пресс-центре МВД России во вторник.

Там отметили, что в настоящее время на сервис проверки штрафов за правонарушения в области дорожного движения в минуту приходит более 2,5 тыс. запросов. В целом на все онлайн-сервисы официального сайта Госавтоинспекции в данный момент поступает свыше 40 тыс. запросов в минуту.

Накануне в МВД предупредили о возможных перебоях в работе сервисов ГИБДД из-за проведения работ по обновлению программного обеспечения на сайте.

18 декабря 2020 года произошел крупный технический сбой на информационных ресурсах МВД РФ. На его устранение потребовалось не менее полутора суток. Технический сбой случился из-за коммунальной аварии в серверных помещениях, из-за чего оказались залиты водой компьютеры, на которых хранятся массивы данных Госавтоинспекции. В связи с аварией работа сервисов ГИБДД тогда была временно приостановлена.

МВД РФ ГИБДД

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