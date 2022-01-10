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МВД предупредило о возможных перебоях в работе сервисов ГИБДД

МВД предупредило о возможных перебоях в работе сервисов ГИБДД
Фото: Michael Bocchieri/Getty Images

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В МВД России предупредили о возможных перебоях в работе сервисов ГИБДД из-за проведения работ по обновлению программного обеспечения на сайте.

"В настоящее время специалисты МВД России проводят на сайте Госавтоинспекции работы по обновлению прикладного программного обеспечения для приведения аппаратно-программного комплекса в соответствие с требованиями безопасности. В связи с этим возможны перебои в работе некоторых онлайн-сервисов Госавтоинспекции", - сообщили "Интерфаксу" в понедельник в ведомстве.

Там отметили, что планируемый срок восстановления работы сервисов - 11 января.

В декабре в работе информационных ресурсов ГИБДД произошел сбой, который продлился около полутора суток. В частности, региональные подразделения Госавтоинспекции приостановили оказание услуг, связанных с регистрацией автомобилей, выдачей водительских удостоверений, а также ограничили доступ к информации о штрафах за нарушения ПДД.

ГИБДД МВД

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