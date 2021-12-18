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Оказание услуг ГИБДД приостановлено из-за технического сбоя

Оказание услуг ГИБДД приостановлено из-за технического сбоя
Фото: Hendrik Schmidt/picture alliance via Getty Images

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Сбой произошел в работе информационных систем ГИБДД России, сообщили в пресс-центре МВД России.

Там уточнили, что из-за технического сбоя в работе информационных ресурсов МВД наблюдаются неполадки в функционировании информационной системы Госавтоинспекции.

По данным ведомства, региональные подразделения Госавтоинспекции приостановили оказание услуг, связанных с регистрацией автомобилей, выдачей водительских удостоверений, а также ограничили доступ к информации о штрафах за нарушения ПДД.

В министерстве отметили, что подобные случаи являются единичными и будут незамедлительно устранены. Там заверили, что технические специалисты ведомства работают над устранением последствий технического сбоя.

ГИБДД

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