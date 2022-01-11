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Пожар в доме престарелых в Пушкино локализован

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Пожар в подмосковном доме престарелых в городском округе Пушкино локализован, сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС).

"Пожарные остановили распространение огня", - сказали в ЕДДС.

Из здания дома престарелых в Пушкино выведены 50 человек. Никто не пострадал.

По данным единой дежурно-диспетчерской службы, среди эвакуированных 12 лежачих больных, которых вынесли первыми. Они не пострадали.

Ранее сообщалось, что огонь охватил кровлю здания. Площадь пожара составляла 450 кв. м.

Московская область

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