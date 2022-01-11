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В подмосковном Пушкино загорелся дом престарелых

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В подмосковном Пушкино на улице Школьная загорелся дом престарелых, там по всей площади горит крыша. Из дома вывели 50 человек, никто не пострадал, сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС).

Там уточнили, что в здании было 12 лежачих больных, их эвакуировали первыми.

Площадь возгорания составила 450 квадратных метров.

В подмосковном МЧС сообщили, что в 16:37 получили сообщение о пожаре в жилом здании в пушкинском микрорайоне Звягино, по адресу улица Школьная, дом 41б. Огонь тушат 36 человек и девять единиц техники.

"Со слов администрации, в здании находилось 48 человек, из которых 13 человек персонала. Все выведены в безопасное место", - говорится в сообщении уже федерального МЧС.

Пушкино Звягино МЧС Московская область

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