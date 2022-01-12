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Депутат назвал месть мотивом расстрела табуна лошадей на Алтае

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Председатель комитета Алтайского Заксобрания по аграрной политике, природопользованию и экологии Сергей Серов назвал вопиющим случаем расстрел 53 лошадей в Петропавловском районе и высказал мнение, что табун перебили из мести. Его заявление приводит сайт краевого отделения "Единой России".

"Ситуации, которые происходили раньше, были связаны с хищением животных, совершены ради выгоды. В Петропавловском районе преступники явно действовали из мести. Из-за личностного конфликта пострадали ни в чем не повинные животные. Даже в войну ни у кого не поднималась рука убить лошадь, это благороднейшее животное, а здесь расстрелян целый табун с маленькими жеребятами", - заявил Серов.

"Пострадавший фермер Николай Дроков много лет занимается животноводством, это огромная потеря для него, и не столько финансовая, сколько моральная утрата, которую понесли и все мы - жители края. Расследование находится под особым контролем у руководства краевого главка МВД, уверен, что в ближайшее время виновные будут найдены и наказаны по всей строгости закона", - продолжил депутат и пообещал следить за развитием событий.

11 января в ГУ МВД по Алтайскому краю сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту гибели 53 лошадей. Кобыл и жеребят нашли мертвыми между селами Солоновка и Камышенка, где они паслись. Их владелец подал заявление в полицию. Их гибель расследуется по статье об уничтожении чужого имущества.

Алтайский край Алексеевка МВД Николай Дроков

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