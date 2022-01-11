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На Алтае возбуждено дело о гибели 53 лошадей у одного хозяина

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В Алтайском крае полиция возбудила уголовное дело о гибели 53 лошадей в Петропавловском районе. Как сообщили в региональном управлении МВД, дело расследуется по статье об умышленном уничтожении чужого имущества (ч.1 ст.167 УК).

Дело возбуждено по жалобе жителя села Алексеевка. Он сообщил, что нашел своих лошадей мертвыми. В региональном ГУ МВД "Интерфаксу" уточнили, что говорить о причинах гибели лошадей до проведения экспертиз пока рано.

Алтайский край Алексеева МВД

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