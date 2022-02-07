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Причину массовой гибели горных туров выясняют в Дагестане

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Власти Дагестана выясняют причину массовой гибели десятков горных туров в Тляратинском районе республики, сообщила глава пресс-службы правительства региона Зарема Уразаева.

По ее словам, врио премьер-министра Абдулмуслим Абдулмуслимов провел в правительстве совещание по этой проблеме.

Территорию, где нашли погибших животных, осмотрели работники ФГБУ "Государственный природный заповедник "Дагестанский" Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора и ветврач Тляратинского РВУ.

"В настоящее время проводится обследование. Отобраны пробы биологического материала от павших особей для экспертизы в целях определения причин гибели животных. Результаты будут известны после вынесения экспертного заключения", - сообщила Уразаева.

Животные погибли, когда в Тляратинском районе была лавиноопасная ситуация, но "вместе с тем, не исключается возможность массового заболевания", добавила она.

В соцсетях распространяется информация о том, что в горах Тляратинского района Дагестана экологи нашли 62 туши горных туров без признаков насильственной смерти.

Дагестан Тляратинский район Абдулмуслим Абдулмуслимов Зарема Уразаева

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