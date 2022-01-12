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Дума планирует рассмотреть проект об ужесточении наказания за пытки до конца января

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству предложил депутатам в январе рассмотреть законопроект о наказании до 12 лет лишения свободы за пытки, следует из информации в базе данных нижней палаты.

Как ожидается, Совет Госдумы на заседании 17 января может включить документ в примерную программу законопроектной работы на январь, и первое чтение может состояться до конца месяца.

Законопроект (№42307-8) был внесен в Госдуму в конце декабря председателями комитетов по законодательству двух палат парламента РФ – сенатором Андреем Клишасом и депутатом Павлом Крашенинниковым.

Документ, как сообщалось, ужесточает наказание за пытки, которые организовали или проводят представители власти с целью принуждения к даче показаний или с целью запугивания. Максимальный срок по таким составам преступлений может быть увеличен до 12 лет лишения свободы, что переводит их в категорию особо тяжких.

Отдельно в статью 302 УК РФ о принуждении к даче показаний вводится новый субъект преступления – сотрудник правоохранительного органа. По мысли авторов закона, это позволит более эффективно привлекать к ответственности, в том числе, сотрудников в ФСИН России.

Кроме этого, законопроект дает более четкое и детальное определение пытки.

Госдума

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