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Клишас ждет, что законопроект о пытках будет принят весной

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Один из авторов внесенного в Госдуму законопроекта об ужесточении наказания за пытки, сенатор Андрей Клишас сказал, что полагает, что поправки могут быть приняты уже в весеннюю сессию.

Он отметил, что законопроект был подготовлен в тесном сотрудничестве с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой, которая несколько раз говорила о неэффективности действующих норм Уголовного кодекса. Он добавил, что проект получил поддержку Минюста, Верховного суда и государственно-правового управления президента.

"Вопрос, который справедливо беспокоит общество требует эффективных решений", - отметил сенатор.

Председатели комитетов Госдумы и Совфеда по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников и Андрей Клишас 20 декабря сообщили, что внесли в парламент законопроект об ответственности за пытки.

В частности, он предусматривает ужесточение наказания за пытки, которые организуют или проводят представители власти, чтобы принудить человека к даче показаний (ст. 302 УК) или запугать (ст. 286 "Превышение должностных полномочий" УК). Как сказал Крашенинников, такие преступления предлагается перевести в разряд особо тяжких, за них будет полагаться до 12 лет лишения свободы и по ним будет увеличен срок давности.

В статью 302 УК о принуждении к даче показаний законпороект вводит нового субъекта преступления - сотрудника правоохранительных органов. По словам Крашенинникова, это позволит привлекать к ответственности за пытки в том числе и сотрудников ФСИН, а не только следователей или дознавателей.

Законопроект детализирует определение пыток.

В частности, "к целям осуществления пыток отнесено запугивание как способ контроля над личностью заключенного или принуждения другого лица к совершению каких-либо действий под страхом пытки. Более детальное определение понятия "пытка" вносит определенность в квалификацию деяния и позволяет назначить адекватное наказание виновному", отмечал Крашенинников.

В пресс-службе Москальковой уже сообщили, что омбудсмен поддерживает внесение в Думу этого законопроекта.

Госдума Павел Крашенинников Андрей Клишас Татьяна Москалькова Минюст ФСИН

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