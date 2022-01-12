Смертность в России в декабре была на 16,4% ниже ноябрьского уровня

Год к году снижение составило 11,6%

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В России смертность в декабре прошлого года по сравнению с предыдущим месяцем снизилась на 16,4% благодаря снижению заболеваемости коронавирусом и вакцинации от этой инфекции, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"По оперативным данным, в декабре 2021 года по сравнению с ноябрем 2021 года смертность снизилась на 16,4%, а по сравнению с декабрем 2020 года - на 11,6%", - сказала Голикова в среду на совещании президента с членами правительства.

Снижение также наблюдается и по первым десяти дням текущего года.

"Сейчас мы видим по десяти дням, хотя это сверхоперативные данные, но по десяти дням января 2022 года снижение смертности по сравнению с такими же десятью днями января прошлого года составляет 24,5%", - сказала вице-премьер.

Вице-премьер подчеркнула, что "очень важно сохранить эту тенденцию".

Голикова сообщила, что данные о заболеваемости и вакцинации доказывают, что рост коллективного иммунитета к коронавирусу COVID-19 не только снижает заболеваемость, но и показатели общей смертности в РФ.

Так, наиболее ощутимый подъем темпов вакцинации в РФ начался в конце сентября-начале октября 2021 года, и примерно в этот же период - с середины сентября - начался очередной подъем заболеваемости, сказала она. "Простая математика, которая связана с 42-дневным формированием коллективного иммунитета, и наложение двух графиков - подъема и снижения заболеваемости и увеличения вакцинации - свидетельствуют о том, что влияние вакцинации и формирование показателей коллективного иммунитета оказало существенное влияние и на снижение самой заболеваемости, и на снижение показателей смертности", - отметила Голикова.

За последние сутки в РФ официально зарегистрировано 17 946 новых заболевших COVID-19, умерли за это время от инфекции 745 человек, следует из данных оперативного штаба. Больше всего новых случаев COVID-19 в Москве - 4 008.