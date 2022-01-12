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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:59Заразились
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Голикова связала спад COVID-19 в России с сокращением тестирования

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Снижение показателей заболеваемости коронавирусом в России связано с уменьшением объемов тестирования, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента с членами правительства.

"По итогам первой недели наступившего года уровень заболеваемости в России составил 76,3 случая на 100 тысяч населения, это снижение на 19,4% по сравнению с последней неделей 2021 года. Эта ситуация не вполне реалистична, поскольку на протяжении последних недель до окончания 2021 года и на первой неделе 2022 года несколько снизился в ряде регионов уровень тестирования", - она.

В первую неделю 2021 года уровень тестирования составил 239 на 100 тысяч населения, снижение данного уровня допущено в 66 субъектах страны. Нормативный уровень тестирования на сегодняшний день составляет 300 на 100 тысяч населения. По словам вице-премьера, раннее выявление заболевания позволит предотвратить распространение инфекции и оказать своевременную помощь.

Правительство выделило деньги для отправку в регионы экспресс-тестов для диагностики коронавируса. Как объяснила Голикова, это необходимо для дифференциальной диагностики из-за схожести симптомов ковида, гриппа, ангины и иных простудных заболеваний.

"В ближайшее время планируется поставить 3 млн тест-систем, сейчас уже поставлено 810 тыс. в 25 регионов страны", - уточнила вице-премьер.

Правительство также готовится выделить средства для поставок в регионы по 3,5 млн тест-систем в месяц в первом полугодии, добавила она.

Она также отметила, что коллективный иммунитет в России составляет 63,2%.

"К сожалению, в период новогодних праздников в 12 регионах страны показатель коллективного иммунитета снизился, это связано с тем, что те, кто вакцинировался или переболел более 6 месяцев назад, не прошли повторную вакцинацию, и я еще раз обращаюсь к регионам страны, чтобы они обратили на это самое серьезное внимание", - отметила Голикова.

По ее данным, в Севастополе, Санкт-Петербурге, Карелии и Чукотском автономном округе коллективный иммунитет превысил 80%, в в Дагестане, Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Камчатском и Ставропольском краях сохраняется "по-прежнему достаточно сложная ситуация и практически не меняющиеся показатели коллективного иммунитета".

6 января Голикова оценивала коллективный иммунитет в стране в 62,6%.

Хроника 09 января 2020 года – 12 января 2022 годаПандемия коронавируса
Татьяна Голикова коронавирус правительство

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