В РПЦ подготовят программу полноценного присутствия в Африке

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви активно готовят программу развития работы в Африке после вхождения в состав РПЦ 102 африканских приходов из восьми стран. Об этом "Интерфаксу" сообщил патриарший экзарх в Африке митрополит Клинский Леонид.

Он отметил, что заранее к включению приходов в РПЦ не готовились.

"Сейчас в разработке полномасштабная программа не только развития приходов, но и полноценного присутствия Русской православной церкви на континенте, включающая богослужебную, образовательную, социальную, гуманитарную составляющие", - сказал он.

Митрополит не исключил, что на территории африканского континента РПЦ создаст ряд учебных заведений, "при условии необходимости и целесообразности".

Он также отметил, что в Русской церкви есть благотворители, которые оказывают помощь по многочисленным направлениям ее служения и, оставаясь неравнодушными к судьбе Вселенского Православия, готовы "от своих щедрот" поддержать и русскую миссию в Африке.

На вопрос, может ли присоединение африканских приходов открыть движение присоединения к Московскому патриархату и в других странах канонического присутствия Церквей, признавших ПЦУ, митрополит Леонид ответил, что в Русской церкви защищали и продолжат защищать православных, которые "отказываются ассоциировать себя с расколом".

Бывшие приходы Александрийского патриархата захотели перейти в РПЦ после решения Александрийского патриарха Феодора признать созданную Константинополем новую церковь Украины (ПЦУ). В конце декабря 2021 года Синод в Москве удовлетворил их просьбу, создав в Африке патриарший экзархат.

