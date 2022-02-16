В РПЦ назвали политической попытку оспорить титул патриарха Кирилла

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви опровергли обвинения в ее адрес, выдвинутые греческим митрополитом Григорием, который предложил отобрать у РПЦ автокефалию и усомнился в действительности титула Московского патриарха.

В официальном заявлении, опубликованном в среду на сайте Отдела внешних церковных связей РПЦ, греческому митрополиту напомнили об итоговом документе Великого Собора 1593 года, в соответствии с которым патриарху Москвы надлежит занимать место после Иерусалимского патриарха, а также быть братом православных патриархов и подписываться как "Патриарх Московский и всея России и Северных стран".

"В тексте означенного соборного деяния особо подчеркнуто равенство патриарха Московского по отношению к остальным предстоятелям древних Церквей. Мнение митрополита Перистерийского о том, что пятое место Русской церкви в диптихах – это "ошибка, которую нужно исправить", и его предложение поставить на ее место Кипрскую церковь прямо противоречат церковному обычаю и общепризнанному соборному решению Православной церкви и могут быть объяснены только острой нуждой в политических союзниках", - подчеркнули в РПЦ.

Поводом для упреков митрополита Григория в адрес Русской церкви стало создание ею в конце декабря патриаршего экзархата в Африке, куда уже вошло более полутора сотен священников. Они несогласны с тем, что глава базирующегося на континенте Александрийского патриархата признал неканоническую церковь Украины (ПЦУ).

В сегодняшнем заявлении РПЦ отвергаются обвинения греческого митрополита в попытках расколоть Александрийский патриархат и отмечается, что создание экзархата в Африке не является посягательством на каноническую территорию древней Александрийской церкви, а преследует единственную цель – дать каноническую защиту тем православным клирикам Африки, кто "не желает участвовать в беззаконной легитимизации раскола в Украине".

"Русская православная церковь всегда с почтением относилась восточным патриархатам, веками оказывала им всяческую поддержку и сегодня неутомимо борется за то, чтобы в условиях нарастающих преследований христиан на Ближнем Востоке эти патриархаты сохранились на их исторической территории", - отметили в РПЦ.