РФ не намерена отвечать ультиматумами на заявления НАТО о принципе "открытых дверей"

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Москва не грозит ультиматумами НАТО в ответ на заявления о приверженности принципу "открытых дверей", оценкам должен предшествовать диалог, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, ответит ли Москва военно-техническими мерами в ответ на заявление Североатлантического альянса об "открытых дверях" для Украины, Песков сказал: "Продолжение политики "открытых дверей" НАТО, дальнейшее продвижение НАТО в сторону наших границ - это именно то, что, с нашей точки зрения и, по нашему убеждению, угрожает нам. Это именно то, что на счет непродолжения чего мы просим юридически обязывающих гарантий".

"Давайте дождемся завершения этих переговоров (в Брюсселе), следующего раунда на площадке ОБСЕ. После этого будем (обсуждать)", - сказал Песков.

"Мы бы не хотели, как американские официальные лица, сыпать угрозами, ультиматумами, предрекать высокую цену, которую заплатят, мы не хотели бы этому уподобляться", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

"Если вести переговоры, то мы ведем их культурно, мы открыты к диалогу, наши дипломаты сохранили дипломатические традиции, несмотря на жесткую ситуацию. Мы все-таки предпочитаем сначала переговорить, а потом оценивать (ситуацию), давать прогнозы", - заявил Песков.

Он подчеркнул, что Россию беспокоит любое возможное расширение НАТО, так как это может нести для нее угрозу.

"Безусловно, любое расширение НАТО беспокоит Россию. НАТО - не институт развития. НАТО - инструмент конфронтации", - сказал Песков.

"Альянс так задумывался, так проектировался, так был реализован, так развивается и существует. Это абсолютно очевидный факт, поэтому расширение этого механизма представляет для нас угрозу", - добавил он.

Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Соединенные Штаты всегда готовы рассмотреть заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО.

"Я проработала в пяти американских администрациях. И мы всегда говорили, что если Финляндия и Швеция захотят поговорить о возможности их вступления в НАТО, то мы всегда готовы сделать это", - сказала она на брифинге в Госдепе.

Разговоры о возможности присоединения этих двух стран к НАТО активизировались в последние недели на фоне споров между РФ и Западом по поводу концентрации около границ с Украиной российских сил.