Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:29Заразились
на 10.01В России 10 666 679+15 830В мире 307 155 337+1 963 734

США в Женеве отвергли попытки РФ отменить политику "открытых дверей" НАТО

В Госдепе советуют России не недооценивать силу возможных рычагов воздействия на нее, имеющихся у США и их союзников

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - США решительно дали понять России, что не допустят попыток препятствовать политике "открытых дверей" НАТО и сотрудничеству Вашингтона с другими суверенными странами, заявил в понедельник пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс.

В миреБелый дом после переговоров в Женеве понадеялся на выбор Москвой пути дипломатииБелый дом после переговоров в Женеве понадеялся на выбор Москвой пути дипломатииЧитать подробнее

"Мы были решительны, когда отвергли предложения России в сфере безопасности, которые по определению неприемлемы для США", - сказал Прайс, комментируя переговоры США и России в Женеве.

"Например, мы не позволим никому закрывать дверь странам для вступления в НАТО. Политика "открытых дверей" всегда была главной для альянса НАТО", - указал он.

Представитель Госдепа подчеркнул, что в Вашингтоне не будут отказываться от двустороннего сотрудничества с суверенными странами, которые хотят работать с США.

Прайс добавил, что России не стоит недооценивать возможные рычаги воздействия на нее со стороны США и их союзников. Так он ответил на просьбу прокомментировать слова замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о том, что Москва призывает Вашингтон проявить максимальную ответственность и не недооценивать риски возможного усиления конфронтации.

Отвечая на вопрос журналиста, желавшего узнать, куда Россия должна отвести войска, чтобы добиться деэскалации у границ Украины, Прайс пояснил, что США добиваются отвода войск РФ от границы с Украиной на места постоянной дислокации либо транспарентности при проведении учений.

"Мы хотим увидеть их возвращение в свои казармы. А если они проводят учения, то мы хотели бы транспарентности по этому вопросу", - сказал он на брифинге в Вашингтон.

Также он заявил, что в США готовы поддержать стремление России быстро продвигаться в обсуждении некоторых вопросов, однако есть темы, которые требуют времени. Ранее в понедельник первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман также заявила, что переговоры по темам безопасности невозможно завершить в короткие сроки.

В понедельник в Женеве делегации из России и США провели переговоры по темам безопасности. Американскую делегацию возглавила Шерман, а российскую - Рябков.

США Россия Украина НАТО

Новости по теме

Новости

Белый дом после переговоров в Женеве понадеялся на выбор Москвой пути дипломатии

Белый дом после переговоров в Женеве понадеялся на выбор Москвой пути дипломатии
Массовые протесты в Казахстане

Операторы "большой четверки" обеспечат бесплатную связь россиянам в Казахстане

Вопросы стратегической стабильности не заняли главного места на переговорах РФ и США в Женеве

Вопросы стратегической стабильности не заняли главного места на переговорах РФ и США в Женеве
Пандемия коронавируса

EMA может вынести решение по лекарству Paxlovid от COVID в ближайшие недели

EMA может вынести решение по лекарству Paxlovid от COVID в ближайшие недели
Пандемия коронавируса

Pfizer и Moderna назвали сроки готовности вакцины и бустера от "омикрона"

Pfizer и Moderna назвали сроки готовности вакцины и бустера от "омикрона"

Военный самолет РФ вывез из Казахстана российских граждан и европейских дипломатов

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Массовые протесты в Казахстане

Киргизский музыкант Рузахунов объяснил, почему оговорил себя в Казахстане

В Белоруссии задержан создатель признанного экстремистским видеоканала

Пандемия коронавируса

ВОЗ считает, что сложная ситуация из-за "омикрона" сохранится еще три месяца

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });