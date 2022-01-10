США в Женеве отвергли попытки РФ отменить политику "открытых дверей" НАТО

В Госдепе советуют России не недооценивать силу возможных рычагов воздействия на нее, имеющихся у США и их союзников

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - США решительно дали понять России, что не допустят попыток препятствовать политике "открытых дверей" НАТО и сотрудничеству Вашингтона с другими суверенными странами, заявил в понедельник пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс.

"Мы были решительны, когда отвергли предложения России в сфере безопасности, которые по определению неприемлемы для США", - сказал Прайс, комментируя переговоры США и России в Женеве.

"Например, мы не позволим никому закрывать дверь странам для вступления в НАТО. Политика "открытых дверей" всегда была главной для альянса НАТО", - указал он.

Представитель Госдепа подчеркнул, что в Вашингтоне не будут отказываться от двустороннего сотрудничества с суверенными странами, которые хотят работать с США.

Прайс добавил, что России не стоит недооценивать возможные рычаги воздействия на нее со стороны США и их союзников. Так он ответил на просьбу прокомментировать слова замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о том, что Москва призывает Вашингтон проявить максимальную ответственность и не недооценивать риски возможного усиления конфронтации.

Отвечая на вопрос журналиста, желавшего узнать, куда Россия должна отвести войска, чтобы добиться деэскалации у границ Украины, Прайс пояснил, что США добиваются отвода войск РФ от границы с Украиной на места постоянной дислокации либо транспарентности при проведении учений.

"Мы хотим увидеть их возвращение в свои казармы. А если они проводят учения, то мы хотели бы транспарентности по этому вопросу", - сказал он на брифинге в Вашингтон.

Также он заявил, что в США готовы поддержать стремление России быстро продвигаться в обсуждении некоторых вопросов, однако есть темы, которые требуют времени. Ранее в понедельник первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман также заявила, что переговоры по темам безопасности невозможно завершить в короткие сроки.

В понедельник в Женеве делегации из России и США провели переговоры по темам безопасности. Американскую делегацию возглавила Шерман, а российскую - Рябков.