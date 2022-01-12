Замглавы МИД Грушко заявил о снижении Штатами потолка применения ядерного оружия

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - США концептуально и технически понижают потолок применения ядерного оружия, это вызывает обеспокоенность у России, заявил в среду замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"В своем военном строительстве США и их союзники пытаются добиться превосходства во всех операционных средах. Это суша, воздушное пространство, морские пространства, а теперь космос и киберпространство. На всех возможных театрах военных действий. Концептуально, оперативно и технически понижается потолок применения ядерного оружия - мы видим, что в сценариях различных учений вводится ядерный компонент, это тоже вызывает у нас самую серьезную озабоченность", - заявил он на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания совета Россия-НАТО.

Грушко отметил, что РФ беспокоит возвращение Альянса к "схемам 1949 года" времен холодной войны. "Во главу угла натовской политики и военного строительства ставится задача сдерживания России, под это выделяются колоссальные ресурсы, не скрывается, что это главное предназначение альянса", - отметил Грушко.

В Москве считают "абсолютным императивом" прекращение политики "открытых дверей" НАТО и предоставление России юридически обязывающих гарантий нерасширения альянса на восток.

Комментируя заявления западных представителей о свободе выбора союзов, замминистра отметил, что "свобода выбора обеспечения своей безопасности не должна осуществляться таким образом, чтобы ущемлять законные интересы безопасности других, а членство в военных союзах должно учитывать интересы безопасности других - это прямые требования международных обязательств, которые зафиксированы в большом количестве международно-правовых документов".

Грушко подчеркнул, что процесс расширения НАТО негативно влияет на европейскую безопасность, создает неприемлемые риски для России, Москва будет этому противостоять.

"Мы очень честно, прямо, без попыток обходить углы, используя какие-то политкорректные формы, указали на то, что дальнейшее скатывание ситуации может привести к самым непредсказуемым и самым тяжелым последствиям для европейской безопасности. Россия не согласна с таким сценарием, и те меры, которые мы сегодня предлагаем, в том виде как они зафиксированы в проекте соглашения, они позволяют кардинально развернуть ситуацию", - заявил он на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания совета Россия-НАТО.

Грушко заявил, что на сегодняшний день у России и НАТО нет позитивной повестки дня. "В результате решения НАТО приостановлено все практическое сотрудничество между нами и альянсом в зонах общих интересов", - сказал он.