Генсек НАТО заявил о риске вооруженного конфликта в Европе

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Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Риск возникновения вооруженного конфликта в Европе в настоящее время существует, и поэтому важен диалог с Россией, заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам совета Россия-НАТО.

"Существует настоящий риск возникновения вооруженного конфликта в Европе, но именно поэтому встреча, которая прошла сегодня, и все, которые проходят на этой неделе, так важны", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста о том, существует ли, на его взгляд, риск возникновения вооруженного конфликта.

Генсек НАТО заявил: "Мы будем делать, со своей стороны, то, что можем, чтобы предотвратить новый вооруженный конфликт".

Столтенберг также сообщил, что напряженность между Россией и Западом возможно снизить, если Москва готова к сотрудничеству и политическому решению вопросов.

Он отметил, что в НАТО готовы к дальнейшему обсуждению важных вопросов, в том числе контроля вооружений, уменьшения рисков, большей прозрачности, мер по укреплению доверия и других.

Он повторил, что при этом в альянсе не готовы идти на компромиссы по ключевым принципам европейской безопасности.

По словам Столтенберга, у России и НАТО есть серьезные разногласия, однако альянс готов к диалогу, так как это - наилучший способ решения проблем.

Кроме того, в ходе заседания Совета союзники по НАТО подтвердили политику "открытых дверей" альянса и "право каждого государства выбирать свои собственные договоренности по вопросам безопасности", сказал Столтенберг.

Ранее генсек НАТО заявил, что переговоры в рамках заседания Совета Россия-НАТО были сложными, но именно по этой причине такой диалог необходим. "У нас было очень серьезное и прямое обсуждение темы Украины", - отметил он.