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В МИД оценили встречу совета Россия-НАТО как беспрецедентно прямую

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Россия и НАТО в Брюсселе провели откровенный, острый и прямой диалог, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Произошла некая встряска. Если бы этой встречи не было, не удалось бы в полный рост поставить эти вопросы, они всегда были как-то на втором плане. Но в таком ключе, в каком они обсуждались сегодня, - я не помню такой прямоты и остроты. Это был разговор по душам", - сказал он в среду на пресс-конференции по итогам переговоров в Брюсселе.

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