Материнский капитал и выплаты ветеранам будут проиндексированы на 8,4%

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - С 1 февраля 2022 года на уровень инфляции на 8,4% проиндексируют материнский капитал, выплаты ветеранам, единовременное пособие при рождении ребенка и еще несколько социальных выплат, следует из проекта постановления правительства, сообщила пресс-служба министерства труда и соцразвития.

Документ в среду размещен на портале проектов нормативных актов.

"Пособия, компенсации и социальные выплаты, которые не связаны с размером прожиточного минимума, будут проиндексированы на 8,4%. Это: материнский капитал, выплаты ветеранам, пособия по беременности и родам и по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих граждан, единовременное пособие при рождении ребенка, компенсации гражданам, подвергшимся радиоактивному воздействию, и другие меры социальной поддержки", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Индексация будет произведена с 1 февраля, маткапитал впервые отнесен к тем выплатам, которые будут проиндексированы в эту дату, уточнили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что после индексации размер материнского капитала на первого ребенка составит 524,5 тыс. рублей, на второго ребенка - 693,1 тыс. рублей, если семья не получала материнский капитал на первого ребенка, а размер доплаты при рождении второго ребенка, если семья получала материнский капитал при рождении первого ребенка, составит 168,6 тыс. рублей.

"Средства, необходимые для индексации всех мер поддержки заложены в бюджет. В общей сложности эти выплаты получают порядка 16 млн человек", - добавили в пресс-службе.

Там напомнили, что ранее по поручению президента с 1 января 2022 года размер прожиточного минимума был проиндексирован на 8,6%. В результате с 1 января 2022 года он составил в целом по России на душу населения - 12 654 руб., для трудоспособного населения - 13 793 руб., пенсионеров - 10 882 руб., детей - 12 274 руб.

Прожиточный минимум используется для расчета региональной и федеральной доплат к пенсии, определения размера таких пособий и выплат как выплаты женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, выплаты на детей до 3 лет, выплаты на детей от 3 до 7 лет, выплаты одиноким родителям на детей от 8 до 17 лет и ряда других.