Путин поручил правительству проиндексировать пенсии на 8,6%

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Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству в самое ближайшее время проиндексировать пенсии выше инфляции, на 8,6%.

"Принятые ранее решения не позволят покрыть людям расходы, которые связаны с повышенной инфляцией прошлого года. Поэтому предлагаю так, как и говорил об этом на съезде "Единой России" летом и в декабре на большой пресс-конференции, проиндексировать пенсии даже чуть выше инфляции", - сказал он на совещании с членами правительства.

"Сейчас она смотрится как 8,4%. На 8,6% - с небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет", - продолжил он.

"Прошу правительство в самое ближайшее время провести необходимые процедуры и принять решение", - сказал Путин.

По предварительным данным Росстата, инфляция в РФ за 2021 год разогналась до 8,39% (максимум с 2015 года, когда она составляла 12,9%) после 4,9% в 2020 году и 3% в 2019 году.

С 1 января пенсии были проиндексированы на 5,9%.