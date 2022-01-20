Общественная палата предложит правительству новые меры поддержки семей с детьми

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Общественная палата России подготовила для правительства предложения о новых мерах государственной поддержки семей с детьми, сообщает в четверг газета "Известия".

"Общественная палата России предлагает расширить меры государственной поддержки семей с детьми: субсидировать половину аренды жилья, снизить ставки по ипотеке, выплачивать ежемесячное пособие на каждого ребенка до 18 лет и предоставить сертификаты на услуги няни для малышей до трех лет", - говорится в публикации.

Документ в ближайшее время направят вице-премьеру правительства РФ Татьяне Голиковой, сообщили изданию в Общественной палате.

Предложения были сформулированы на основе всероссийского опроса родителей, в котором приняли участие 10 тысяч человек, уточняет газета.

Между тем в пресс-службе министерства труда и социальной защиты РФ в ответ на запрос издания напомнили, что сейчас в России действует целый ряд мер поддержки семей с детьми, при этом линейка таких инструментов постоянно расширяется, пишут "Известия".