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Косачев сказал, что заседание Совета Россия-НАТО прошло как "ни рыба ни мясо"

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев охарактеризовал заседание Совета Россия-НАТО как "ни рыба ни мясо", поскольку стороны остались при своем, и предположил, что предстоящие переговоры в формате ОБСЕ рискуют повторить этот опыт.

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"Остаётся надеяться на то, что после Женевы позавчера в Вашингтоне к сегодня ещё не провернулись нужные шестерёнки и что Вашингтон, без которого ни шагу ни прибалты, ни поляки, ни даже британцы, пока размышляет и ещё не сказал своего последнего слова. Что и обусловило характер сегодняшнего заседания Совета Россия-НАТО в жанре "ни рыба ни мясо", - написал Косачев в фейсбуке.

"А если так, то и завтрашнее заседание в формате ОБСЕ грозит стать повторением сегодняшнего опыта - слишком мало времени на раздумья и перезагрузку системы", - отметил он.

Константин Косачев НАТО

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