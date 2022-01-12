Грушко заявил, что РФ ответит НАТО политикой контрсдерживания и контрустрашения

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Москва будет переходить к политике контрсдерживания, если НАТО будет пытаться сдерживать Россию, заявил в среду замглавы МИД РФ Александр Грушко по итогам заседания совета Россия-НАТО.

"Если НАТО переходит на политику сдерживания, значит будет с нашей стороны политика контрсдерживания. Если это будет устрашение, значит это будет контрустрашение. Если это будет поиск каких-то уязвимостей в оборонной системе РФ, значит это будет поиск уязвимостей со стороны НАТО. Это не наш выбор, но иного пути не будет, если нам не удастся переломить нынешний очень опасный ход событий", - сказал Грушко на пресс-конференции в Брюсселе.

Один из главных вопросов, по его словам, заключается в том, как НАТО понимает принцип неделимости безопасности избирательно. "В глазах НАТО он существует только для членов альянса. И своей практической деятельностью НАТО не собирается учитывать интересы безопасности других", - заявил Грушко.

Россия, по его словам, твёрдо исходит из того, что "принцип неделимости безопасности должен учитывать интересы всех, что попытки построить безопасность против России без участия России контрпродуктивны, они обречены на провал". "Мы не дадим этого сделать", - подчеркнул Грушко.

Россия, по его словам, предупредила НАТО, что дальнейшая деградация ситуации в сфере европейской безопасности приведёт к непредсказуемым последствиям для нее, заявил в среду замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Мы очень честно, прямо, без попыток обходить углы, используя какие-то политкорректные формы, указали на то, что дальнейшее скатывание ситуации может привести к самым непредсказуемым и самым тяжелым последствиям для европейской безопасности. Россия не согласна с таким сценарием, и те меры, которые мы сегодня предлагаем, в том виде как они зафиксированы в проекте соглашения, оно позволяют кардинально развернуть ситуацию", - заявил он на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания совета Россия-НАТО.

"Сегодняшняя встреча была посвящена анализу всех факторов, которые влияют на деградацию европейской безопасности, которую мы наблюдаем в последние годы", - заявил также Грушко.

По словам замминистра, "одним из факторов, которые системно влияют на это - это эволюционные схемы обеспечения безопасности времен холодной войны, возвращение к схемам 1949 года". "Во главу угла натовской политики и военного строительства ставится задача сдерживания России, под это выделяются колоссальные ресурсы, не скрывается, что это главное предназначение альянса", - отметил Грушко.

Он также отметил, что США концептуально и технически понижают потолок применения ядерного оружия.

"В своём военном строительстве США и их союзники пытаются добиться превосходства во всех операционных средах. Это суша, воздушное пространство, морские пространства, а теперь космос и киберпространство. На всех возможных театрах военных действий. Концептуально, оперативно и технически понижается потолок применения ядерного оружия - мы видим, что в сценариях различных учений вводится ядерный компонент, это тоже вызывает у нас самую серьезную озабоченность", - заявил Грушко.

По его словам, разговор на заседании совета Россия-НАТО "получился достаточно откровенный, прямой, глубокий, насыщенный, но одновременно он выявил большое количество расхождений по фундаментальным вопросам".

"Произошла некая встряска. Если бы этой встречи не было, не удалось бы в полный рост поставить эти вопросы, они всегда были как-то на втором плане. Но в таком ключе, в каком они обсуждались сегодня, - я не помню такой прямоты и остроты. Это был разговор по душам", - сказал он в среду на пресс-конференции по итогам переговоров в Брюсселе.

По словам замминистра, России "удалось донести до членов альянса, что ситуация становится нетерпимой, и что в какой-то момент риски, связанные с продолжением нынешнего курса НАТО могут перевесить те преимущества, которые они сегодня хотят извлечь".

"Сегодня многие поняли, что этой истории рано или поздно наступит конец, и он может выглядеть по-разному. Мы за то, чтобы выйти из этой ситуации, используя мирные средства, опять же, на основе разумного баланса", - подчеркнул Грушко.