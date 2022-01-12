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РФ обозначила НАТО набор военных мер на случай провала усилий дипломатии

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Россия на переговорах с НАТО обозначила набор военно-технических контрмер, которые она готова применить в случае провала дипломатического трека, сообщил в среду замглавы МИД РФ Александр Грушко.

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"Россия обозначила: у нас есть набор законных военно-технических мер, которые мы будем применять, если мы будем ощущать реальные угрозы безопасности. А мы уже ощущаем - если нашу территорию рассматривают как объект для нацеливания ударных средств, конечно, согласиться (на это) не можем", - сказал Грушко журналистам, отвечая на вопрос, обозначила ли Россия контрмеры, которые готова принять, если её не будут слышать.

"Будем предпринимать все необходимые меры, чтобы угрозы парировать военными средствами, если не получится политическими", - добавил он.

Грушко подчеркнул, что Россия неоднократно говорила о том, что "до этого доводить нельзя, надо двигаться вперёд по тем направлениям, которые мы обозначили и прямо изложили в наших предложениях".

НАТО Россия

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