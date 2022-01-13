РФ и НАТО не удалось сблизить позиции по поводу нерасширения альянса. Обобщение

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Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Сближения позиций по поводу нерасширения НАТО на восток в ходе переговоров в Брюсселе между Россией и Североатлантическим альянсом достичь не удалось, однако состоялся прямой и честный разговор "по душам" спустя долгое время отсутствия диалога.

В среду в Брюсселе состоялось первое с 2019 года заседание Совета Россия-НАТО, на котором обсуждалась тема гарантий безопасности для России. Россию на заседании Совета РФ-НАТО представлял замглавы МИД Александр Грушко.

"Разговор по душам" и "встряска"

Оценивая прошедшие переговоры на итоговой пресс-конференции в Брюсселе, Грушко сказал: "Произошла некая встряска. Если бы этой встречи не было, не удалось бы в полный рост поставить эти вопросы, они всегда были как-то на втором плане. Но в таком ключе, в каком они обсуждались сегодня, - я не помню такой прямоты и остроты. Это был разговор по душам".

В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал встречу своевременной возможностью. "Это своевременная возможность для диалога в критический момент для европейской безопасности", - написал он в твиттере.

Тем не менее, налицо непреодолимые разногласия между Россией и НАТО даже в том, что касается приоритетов переговоров: в то время как Россия выступает за переговоры по европейской безопасности, и прежде всего ожидает гарантий нерасширения НАТО на восток, в альянсе ждут от России отвода вооружений от границы с Украиной и деэскалации.

Украина: быть или не быть конфликту? Деэслакация возможна

США, другие страны НАТО и Украина неоднократно заявляли о концентрации российских войск у украинской границы. Они неоднократно выражали обеспокоенность в связи с этой ситуацией и призывали к деэскалации. В свою очередь, Россия заявляла, что не планирует вторжения на территорию Украины.

Генсек НАТО в среду заявил, что союзники по альянсу выразили серьезную обеспокоенность наращиванием Россией сил близ Украины и призвали Москву к деэскалации ситуации.

"Они выразили серьезную обеспокоенность наращиванием сил Россией возле Украины и призвали Россию к немедленной деэскалации этой ситуации, а также к уважению суверенитета и территориальной целостности всех ее соседей", - сказал он.

"Есть реальный риск в отношении нового вооруженного конфликта в Европе. Поэтому так важны сегодняшние переговоры и встречи, которые запланированы на этой неделе. Потому что мы делаем все возможное, чтобы предотвратить любой вооруженный конфликт, потому мы так четки в нашем месседже России, что мы должны садиться, говорить о существующих проблемах, чтобы предотвратить новый вооруженный конфликт", - заявил Столтенберг на пресс-конференции по итогам переговоров.

По его словам, союзники "передали России месседж, что если они выберут военную силу, то будут серьезные последствия - экономические, политические санкции".

Между тем, Грушко на итоговой пресс-конференции отметил: "Тема деэскалации сегодня поднималась в двух измерениях: первое - это организация военной деятельности таким образом, чтобы она не приводила к опасности возникновения инцидентов и дальнейшим рисками неконтролируемой эскалации. Второе измерение - это деэскалация вокруг Украины. И здесь наша позиция абсолютно понятная: деэскалация возможна".

"Прежде всего, необходимо принудить власти в Киеве к полному и безусловному выполнению минских соглашений. (...)Будут минские соглашения выполнены - не будет никакой угрозы ни безопасности Украине, ни территориальной целостности. Для того чтобы содействовать такой деэскалации, страны НАТО должны прекратить всякое военное содействие Украине, прекратить поставки вооружений туда, отозвать инспекторов, инструкторов, офицеров и солдат, что собственно и предусмотрено соответствующими положениями Минских договоренностей", - подчеркнул Грушко.

Он добавил, что иных путей оздоровления ситуации вокруг Украины, кроме выполнения минских соглашений, "не существует".

Имеет ли НАТО право расширяться?

В Москве считают "абсолютным императивом" прекращение политики "открытых дверей" НАТО и предоставление России юридически обязывающих гарантий нерасширения альянса на восток. Как заявил Грушко, "это абсолютный императив - прекращение политики "открытых дверей" и предоставление РФ юридических гарантий дальнейшего непродвижения НАТО на восток".

Комментируя заявления западных представителей о свободе выбора союзов, замминистра отметил, что "свобода выбора обеспечения своей безопасности не должна осуществляться таким образом, чтобы ущемлять законные интересы безопасности других, а членство в военных союзах должно учитывать интересы безопасности других - это прямые требования международных обязательств, которые зафиксированы в большом количестве международно-правовых документов".

При этом он убежден: "Тезис о том, что никто не имеет права определять политику альянса в отношении собственных членов, что третьи страны не должны влиять на построение натовских сил на территории НАТО, не имеет под собой оснований". По словам замминистра, "рациональные интересы укрепления европейской безопасности требуют четкого понимания того, что дальнейшее расширение альянса сопряжено с рисками, которые перевесят любое решение о дальнейшем расширении".

Между тем, в НАТО не согласны с таким подходом. Как заявил на итоговой пресс-конференции Столтенберг, "союзники со своей стороны подтвердили политику "открытых дверей" НАТО и право каждого государства выбирать свои собственные договоренности по вопросам безопасности".

Ранее страны-члены НАТО неоднократно заявляли, что не собираются отказываться от принципа "открытых дверей", и что НАТО имеет право приглашать другие европейские страны присоединиться к альянсу.

В свою очередь, первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман в среду в Брюсселе заявила об одном из основных принципов безопасности Европы - о праве каждой страны на выбор собственной политики. "Сегодня в ходе Совета НАТО-Россия я вновь сказала о фундаментальных принципах международной и европейской системы безопасности: каждая страна обладает суверенным правом выбирать свой путь", - написала Шерман в Твиттере.

Что дальше?

Как сообщил Грушко, фундаментальные различия в подходах России и Запада не позволили в ходе заседания Совета РФ-НАТО (СРН) принять решение об алгоритме дальнейших шагов.

"Мы также указали, что российские предложения были предложены в письменном виде, они абсолютно понятны, они взаимосвязаны, их нельзя рассматривать как булку, из которой можно что-то выклевать, изюминки какие-то. И мы также рассчитываем на то, что страны НАТО представят свои соображения о том, как можно пойти по пути выполнения этих договоренностей, всех тех предложений, которые мы выдвинули, либо объяснить, почему они неприемлемы", - заявил он.

Он продолжил: "И на основе этого анализа можно уже будет принять решение относительно того, как двигаться вперёд. В том числе и в плане задействования вот этого переговорного формата СРН".

"По сегодняшним обсуждениям у нас сложилось впечатление, что такие соображения, в том числе и в письменном виде, могут поступить. И мы будем это только приветствовать", - добавил Грушко.

Он также сообщил, что есть и альтернативное решение в случае провала дипломатии.

"Россия обозначила: у нас есть набор законных военно-технических мер, которые мы будем применять, если мы будем ощущать реальные угрозы безопасности. А мы уже ощущаем - если нашу территорию рассматривают как объект для нацеливания ударных средств, конечно, согласиться не можем", - сказал Грушко, отвечая на вопрос, обозначила ли Россия контрмеры, которые готова принять, если её не будут слышать.

"Будем предпринимать все необходимые меры, чтобы угрозы парировать военными средствами, если не получится политическими", - добавил он.

Грушко подчеркнул, что Россия неоднократно говорила о том, что "до этого доводить нельзя, надо двигаться вперёд по тем направлениям, которые мы обозначили и прямо изложили в наших предложениях".