В аэропорту Южно-Сахалинска из-за метели задержаны 12 рейсов

Циклон, пришедший со стороны Японии, принес на Сахалин сильные метели Фото: Николай Михальченко/ТАСС

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В аэропорту Южно-Сахалинска из-за метели задержаны 12 рейсов на прилет и вылет.

"Циклон малоподвижен, в районе аэропорта "Южно-Сахалинск" низовая метель, видимость 700 м, метеоусловия пока без значительных улучшений. Службы аэропорта работают в усиленном режиме, взлетно-посадочная полоса готова принимать и выпускать воздушные суда", - говорится в сообщении.

Согласно онлайн-табло аэропорта, в настоящее время задержаны 12 рейсов - семь рейсов на вылет и пять на прилет. На вылет задержаны рейсы в Москву, Новосибирск, Владивосток, Красноярск, Комсомольск-на-Амуре, а также три внутриобластных рейса в Александровск-Сахалинский, Курильск и Поронайск. На прилет задержаны рейсы из Петропавловска-Камчатского, Москвы, Владивостока, Комсомольска-на-Амуре и из Охи (север Сахалина).

Как сообщалось, Сахалинская область второй день находится под влиянием циклона, он принес на острова метели и штормовой ветер, которые продолжаются до сих пор. На юге Сахалина закрыты автодороги, в том числе в пригороде Южно-Сахалинска. Вторые сутки закрыта паромная переправа Холмск - Ванино между Сахалином и материковой частью РФ, все три парома пережидают непогоду в порту Ванино Хабаровского края.