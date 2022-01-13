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В Кремле приравняли проект новых санкций США к инициативе по разрыву отношений

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В Кремле считают, что проект новых санкций США, в которых фигурирует, в том числе, президент РФ Владимир Путин, можно приравнять к инициативе по разрыву отношений, на которую неминуемо последует адекватный ответ.

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"Конечно, совмещение этих заявлений и переговоров (по гарантиям безопасности - ИФ) - это попытка оказать давление на Москву. Она априори бессмысленная, ибо речь идет о санкциях, которые по своей сути и с учетом неминуемого адекватного ответа фактически можно приравнять к инициативе по разрыву отношений", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, комментируя соответствующую инициативу сенаторов США.

Москва, отметил Песков, относится крайне негативно к подобным проявлениям. "Они не способствуют дальнейшим поискам взаимоприемлемых решений, они не способствуют формированию конструктивной атмосферы в ходе продолжения этих трехступенчатых переговоров. Сегодня будет третья ступень, завершающая на этой стадии", - сказал Песков.

Он заявил, что попытки увязать реализацию проекта газопровода "Северный поток 2" с вопросами безопасности в Европе абсурдны. По его словам, "это - лишнее подтверждение того, что стоит за всем этим: попытки давления на Россию, попытки недобросовестной конкуренции и так далее".

"Это лишний раз подчеркивает нашу правоту, когда мы говорим о своих озабоченностях и о том, что дальше нам двигаться некуда, что пора уже принимать во внимание наши озабоченности", - добавил Песков.

В России пока не планируют реагировать на проект новых санкций. "Хотим надеяться, что это только громкие заявления, по-русски - бряцание... чтобы попытаться как-то повлиять на нашу страну", - добавил представитель Кремля.

Группа американских сенаторов во главе с Робертом Мендесом внесла в сенат США законопроект о санкциях в отношении России в случае обострения ситуации вокруг Украины. Документ, среди прочего, предполагает введение ограничений против президента РФ Владимира Путина, премьера Михаила Мишустина, главы МИД и Минобороны Сергея Лаврова и Сергея Шойгу и других военных руководителей страны. Также санкции могут коснуться крупнейших российских банков и газопровода "Северный поток 2".

США Дмитрий Песков

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