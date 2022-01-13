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Лавров назвал нервным срывом новый проект санкций США против РФ

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Новый законопроект о санкциях США против России - это просто нервный срыв, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я считаю, что это своего рода нервный срыв. Это в бесконечном утверждении собственного величия люди дошли до психологической отметки, которую трудно объяснить", - сказал он в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

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"Я с изумлением читаю все эти инициативы, вроде взрослые люди, серьёзные политики, не первый год в конгрессе. И такого рода шаги не делают чести", - подчеркнул Лавров.

Ранее группа американских сенаторов во главе с Робертом Мендесом внесла в сенат США законопроект о санкциях в отношении России в случае обострения ситуации вокруг Украины. Документ, среди прочего, предполагает введение ограничений против президента РФ Владимира Путина, премьера Михаила Мишустина, главы МИД и Минобороны Сергея Лаврова и Сергея Шойгу и других военных руководителей страны. Также санкции могут коснуться крупнейших российских банков и газопровода "Северный поток 2".

США Россия Сергей Лавров

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