Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:16Заразились
на 13.01В России 10 723 305+21 155В мире 317 166 137+3 667 957

Рябков не увидел оснований для скорых новых переговоров с США по гарантиям безопасности

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В Москве не видят оснований для проведения с США нового раунда переговоров по гарантиям безопасности в ближайшее время, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы предлагаем постатейно идти по тексту, работать над тем, чтобы вывести их на уровень, когда они были готовы к подписанию. Это невозможно на сегодня, потому что по ключевым элементам этих текстов США и их союзники фактически говорят нам "нет". А там, где они говорят "да, давайте дальше обсуждать", мы, в свою очередь отмечаем, что при всей важности и серьезности этих сюжетов, они вторичны по отношению к тому же нерасширению НАТО. Вот в известной мере тупик или разница в подходах", - сказал замминистра в эфире RTVI.

В РоссииРФ сообщила НАТО, что ей нужно время для ответа на предложение о следующих встречахЧитать подробнее

"Но без прояснения того, есть ли хотя какой-то ресурс, какой-то запас гибкости с той стороны для работы по серьезным сюжетам, оснований садиться в ближайшие дни, вновь собираться и начинать эти же самые обсуждения, я не вижу", - подчеркнул Рябков.

"По большому счету нам нужна реакция с той стороны не в форме просто комментариев или устных заявлений, а нечто более привычное для дипломатов: допустим, какие-то тексты, какие-то комментарии, положенные на бумагу. Вот если в этом направлении коллеги пойдут, это поможет решению у нас в пользу продолжения формализованного диалога и такой работы, которая в данном случае просто необходима, если мы по-настоящему хотим договориться", - отметил замминистра.

Отвечая на вопрос, есть ли надежда, что получится договориться, Рябков сказал: "Надежда всегда умирает последней. Но в данном случае скорее нет уверенности, что это возможно, но все в наших силах. Нужно продолжать настойчиво добиваться правильного движения, нужной эволюции с западной стороны. Мы этим будем заниматься".

Рябков полагает, что США и их союзники по НАТО не готовы идти навстречу РФ по ключевым требованиям в вопросах гарантий безопасности. "Главная проблема: США и их союзники по НАТО ни под каким видом... не готовы идти навстречу нашим ключевым требованиям по нерасширению НАТО, свёртыванию инфраструктуры альянса и возвращению его к рубежам по состоянию на 1997 год и, разумеется, по тематике, которая касается юридически обязывающих гарантий неразмещения соответствующих систем в непосредственной близости от наших границ", - сказал он.

Замглавы МИД отметил, что в переговорах есть нюансы, однако по главному вопросу - нерасширению НАТО - позиция альянса, задающей в нем тон "бухарестской девятки" и США, "непробиваемая, по крайней мере, пока".

"Это тревожно, потому что мы не скрывали, что от продвижения в данном вопросе зависит все остальное", - добавил замминистра.

Россия США МИД РФ Сергей Рябков

Новости по теме

Новости

Шойгу объявил, что возвращение миротворцев ОДКБ из Казахстана завершится 19 января

Лавров назвал нервным срывом новый проект санкций США против РФ

В Петербурге перегружена травматология НИИ скорой помощи

В Петербурге перегружена травматология НИИ скорой помощи

Расследуется хищение 5 млн рублей через контракт о доставке астронавтов на МКС

Сбербанк пока не планирует повышать ставки по ипотеке

Сбербанк пока не планирует повышать ставки по ипотеке
Пандемия коронавируса

Проценко заявил, что система здравоохранения РФ готова к новой волне COVID

Проценко заявил, что система здравоохранения РФ готова к новой волне COVID

Греф заявил о готовности Сбербанка к санкциям

В Кремле приравняли проект новых санкций США к инициативе по разрыву отношений

В России зарегистрировали резкий рост заболеваемости COVID-19 за сутки

В России зарегистрировали резкий рост заболеваемости COVID-19 за сутки

Экс-мэр Ярославля Урлашов отозвал ходатайство об УДО

Экс-мэр Ярославля Урлашов отозвал ходатайство об УДО
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });