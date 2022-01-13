Рубль и акции отреагировали снижением на заявления замглавы МИД РФ

Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Российский рубль и акции отреагировали умеренным снижением на заявления замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о неготовности США и НАТО идти навстречу требованиям России по гарантиям безопасности.

Курс доллара США составил 75,06 руб./$1 в 14:37 по Москве, что на 35,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,0425 руб./EUR1, подорожав на 54,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 44 копейки - до 80 рублей.

Индекс МосБиржи, снижавшийся с первых минут торгов, к середине дня 13 января усилил падение и в 14:37 составил 3759,24 пункта (-1,85%), индекс РТС - 1578,08 пункта (-2,15%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют негативную динамику в пределах 4,8%.

Подешевели акции "Норникеля" (-4,8%), "Сургутнефтегаза" (-4%), ВТБ (-3%), "НОВАТЭКа" (-2,8%), "Аэрофлота" (-2,6%), АФК "Система" (-2,3%), "Газпрома" (-2,2%), "Роснефти" (-2%), "Магнита" (-2%), "ЛУКОЙЛа" (-1,8%), Сбербанка (-1,7%, "префы" потеряли в цене 1,5%), "Яндекса" (-1,7%), расписки TCS Group Holding (-1,6%) и OZON (-1,3%), ценные бумаги "АЛРОСА" (-1,5%), "РусГидро" (-1,4%), "МТС" (-1,3%), "Газпром нефти" (-0,7%), Московской биржи (-0,6%), "НЛМК" (-0,6%), "Северстали" (-0,6%).

Подорожали акции "ММК" (+0,8%), "Татнефти" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%), "Полюса" (+0,1%).

США и их союзники по НАТО не готовы идти навстречу РФ по ключевым требованиям в вопросах гарантий безопасности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Главная проблема: США и их союзники по НАТО ни под каким видом не готовы идти навстречу нашим ключевым требованиям по нерасширению НАТО, свертыванию инфраструктуры альянса и возвращению его к рубежам по состоянию на 1997 год и, разумеется, по тематике, которая касается юридически обязывающих гарантий неразмещения соответствующих систем в непосредственной близости от наших границ", - сказал Рябков в интервью телеканалу RTVI.

Он отметил, что в переговорах есть нюансы, однако по главному вопросу - нерасширению НАТО - позиция альянса, задающей в нем тон "бухарестской девятки" и США "непробиваемая, по крайней мере пока". "Это тревожно, потому что мы не скрывали, что от продвижения в данном вопросе зависит все остальное", - добавил замминистра.

В Москве не видят оснований для проведения с США нового раунда переговоров по гарантиям безопасности в ближайшее время, заявил также Рябков.

"Мы предлагаем постатейно идти по тексту, работать над тем, чтобы вывести их на уровень, когда они были готовы к подписанию. Это невозможно на сегодня, потому что по ключевым элементам этих текстов США и их союзники фактически говорят нам "нет". А там, где они говорят "да, давайте дальше обсуждать", мы, в свою очередь, отмечаем, что при всей важности и серьезности этих сюжетов, они вторичны по отношению к тому же нерасширению НАТО. Вот в известной мере тупик или разница в подходах", - сказал замминистра в эфире RTVI.

"Но без прояснения того, есть ли хотя какой-то ресурс, какой-то запас гибкости с той стороны для работы по серьезным сюжетам, оснований садиться в ближайшие дни, вновь собираться и начинать эти же самые обсуждения, я не вижу", - подчеркнул Рябков.