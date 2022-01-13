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Рябков на вопрос о возможности размещения военной инфраструктуры РФ на Кубе и в Венесуэле в случае провала переговоров с Западом: я не хочу ничего ни подтверждать, ни исключать

Рябков на вопрос о возможности размещения военной инфраструктуры РФ на Кубе и в Венесуэле в случае провала переговоров с Западом: я не хочу ничего ни подтверждать, ни исключать
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

ВНИМАНИЕ! В заголовок и текст первого абзаца внесены уточнения

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил в интервью телеканалу RTVi в ответ на вопрос о возможности размещения военной инфраструктуры РФ на Кубе и в Венесуэле в случае провала переговоров с Западом: "Я не хочу ничего ни подтверждать, (...) ни исключать".

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По словам замминистра, "в американской стилистике опциональность политики - внешней, военной - это краеугольный камень (...) обеспечения мощного влияния этой страны в мире".

"(Все) зависит от действий американских коллег. Президент России многократно высказывался, в том числе, и на эту тему: каковы могут быть мероприятия, например, по линии российского военно-морского флота, если дело пойдет совсем в направлении провоцирования России и дальнейшего усиления военного нажима на нас", - отметил Рябков.

По словам Рябкова, "мы не хотим этого, дипломаты должны договориться".

МИД РФ Сергей Рябков США Куба Венесуэла

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